Kellereinbrüche an Kohlenbahn

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Erneut brachen bislang unbekannte Täter mehrere Keller in Fürstenwalde auf. Am Mittwoch, zwischen 7 und 9 Uhr, verschafften sie sich laut Polizei Zugang zu Räumen An der Kohlenbahn. Über die entwendeten Gegenstände und die Schadenshöhe lagen bei der Anzeigenaufnahmen noch keine Informationen vor. Zuletzt meldete die Polizei im Februar eine Serie von Kellereinbrüchen in Nord. Damals trieben die Täter im Friedrich-Ludwig-Jahn-Ring sowie der Julian-Marchlewski- Straße ihr Unwesen. Getränke und Computersoftware ließen sie dort mitgehen.