Wahlempfehlung für Karina Dörk

Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Zwei große Parteien der Uckermark stützen die Wiederwahl des amtierenden Landrats Dietmar Schulze (SPD). Sozialdemokraten und Linke wollen, dass er weitere acht Jahre regiert. Doch das Ergebnis der ersten Runde, bei dem keiner der drei ursprünglich angetretenen Kandidaten die Mehrheit von mindestens 50 Prozent der Stimmen sowie das nötige Quorum von 15 Prozent aller Wahlberechtigten erreichte, war eine herbe Schlappe für Schulze. Kaum jemand hatte es im Vorfeld gewagt, der Herausforderin von der CDU einen so deutlichen Vorsprung einzuräumen.

Jetzt kommen beide in die Stichwahl am 6. Mai. Unverhofft erhält Karina Dörk von ganz anderer Seite Unterstützung. Die Schwedter Stadtfraktion Freie Bürger Initiative (FBI) stellt sich hinter sie und gibt sogar öffentlich eine Wahlempfehlung heraus.

„Wir hatten vor wenigen Wochen die Gelegenheit, Karina Dörk in einem mehrstündigen Gespräch kennenzulernen. Wir erfuhren dabei ihre Motivation, ihre Prioritäten und tauschten Informationen und Argumente aus“, heißt es in einer Presseerklärung. „Dadurch können wir schlußfolgern, dass Karina Dörk eine hervorragende Wahl für das Amt der Landrätin der Uckermark ist und diese Aufgabe zur Zufriedenheit der Uckermärker mit Kompetenz und Engagement ausfüllen würde.“

Die drei Unterzeichner Bertram Webert, Sebastian Stockfisch und Jan Stockfisch erwarten dabei besonders bei der deutlichen Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs in der Uckermark, dem zügigen Ausbau des Breitbandnetzes und der notwendigen erheblichen Verbesserung des internen Betriebsklimas innerhalb der Kreisverwaltung. „Karina Dörk wird weiterhin gesundheitlich dazu in der Lage sein, die Herausforderungen, die das Amt der Landrätin der Uckermark volle acht Jahre lang stellt, zu bewältigen.“

In der SPD-Hochburg Schwedt lagen Karina Dörk und Dietmar Schulze gleichauf. Schulze hatte sein bestes Ergebnis mit 66,7 Prozent in Blumberg. Am schlechtesten schnitt er in Bandelow mit 12,5 Prozent ab. Karina Dörk holte in ihrem Heimatort Lübbenow 80 Prozent als Bestwert und hatte die niedrigste Punktzahl in Flieth mit 17 Prozent.

Die FBI-Stadtfraktion ruft gleichzeitig mit ihrer Wahlunterstützung alle Bürger dazu auf, den Termin der Stichwahl unbedingt wahrzunehmen, „da Karina Dörk nicht nur die Stimmenmehrheit, sondern insbesondere auch die Stimmen von mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Uckermärker benötigt.“