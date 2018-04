Im Stadtpark wächst Baum des Jahres

MOZ

Bernau Aus Anlass des Tags des Baumes hat der Landkreis Barnim zwei Pflanzaktionen mit dem Baum des Jahres 2018, der Ess-Kastanie, in Bernau und Eberswalde durchgeführt.

Eine Kastanie wurde im Stadtpark Bernau am Stadtgärtnerhaus gepflanzt. Der amtierende Wirtschaftsdezernent des Landkreises Barnim, Wilhelm Benfer, hat gemeinsam mit dem Bernauer Bürgermeister André Stahl den Baum dort gesetzt. Mit der Aktion wird zugleich die Bedeutung der Bäume für die Umwelt unterstreichen. Eine weitere Pflanzung erfolgte im Park am Weidendamm in Eberswalde.

Der internationale Tag des Baumes soll die Bedeutung der Bäume und des Waldes für den Menschen und die Wirtschaft im Bewusstsein halten. Der Tag hat eine Tradition, die in den USA bis ins Jahr 1872 zurückgeht. 1951 wurde er von den Vereinten Nationen als Internationaler Tag des Baumes festgelegt. In Deutschland fand er erstmals 1952 statt. Bundespräsident Theodor Heuss und der Präsident der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Bundesminister Robert Lehr, pflanzten im Bonner Hofgarten einen Ahorn.