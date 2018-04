Party bis in den frühen Morgen

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Auf dem Alten Markt und am Bollwerk feiert Schwedt am Montag ein Doppelfest. Von 14 bis 18 Uhr sind Groß und Klein zum Family Day eingeladen. Anschließend rufen die AG City und heimische Gastwirte die Partygänger zur Gastro-Mai-Le und zum Tanz in den Mai.Erwartet werden von den Veranstaltern wieder tausende Gäste, wenn das Wetter mitspielt.

„Dank der Unterstützung vieler regionaler Akteure verspricht das Fest am 30. April, wieder bunt und abwechslungsreich zu werden“, versichert Sabrina Kuhnert aus dem Rathaus. Mehr als 30 Vereine, Firmen und andere Institutionen wollen auf dem Family Day zeigen, dass Schwedt mit einer Vielfalt an familienfreundlichen Angeboten punkten kann. „Auf dem Programm stehen neben dem Bühnenprogramm Sport- und Kreativangebote, Spiel- und Spaßaktionen auch für die Allerkleinsten, Piratenfest, Hüpfburg und Riesenrutsche, dazu Modellautorennbahn, Ponyreiten und Laserschießen, allerlei Bastelstände, Karussellfahren und Hundeparcours.“

Auf der Bühnen begrüßen die Moderatoren Kasandra und Melena den Schwedter Bürgermeister, der sicher das Fest eröffnen will. Dann wird getanzt, gesungen, gelacht und geturnt. Die Kindertanzgruppe Phönix, die Tanz-AG der Dreiklangschule, die Kindertanzgruppe des Horts Regenbogen. die Funtastix, Hiphoper und Paartänzer vom Tanzsportclub Schwedt, sowie Garde- und Solotänzer des FC BKH treten auf. Mädchen vom Boxsportverein UBV 48 zeigen Artistik. Hundevorführungen, Kindertheater und Ausschnitte aus dem Sommertheaterstück „Die Schatzinsel“ sind zu sehen. Spielleute und die Band COS geben ein Konzert. Außerdem können Festgäste kostenlos mit dem nachgebauten Slawenboot Siwa Sweeti auf dem Kanal fahren.

Am Abend eröffnet die AG City die siebente Gastro-Mai-Le. Beim „Tanz in den Mai“ wird diesmal die Schwedter Band „Plektrum“ bis spät in die Nacht spielen und die Partygemeinde ihren Rhythmus beim Tanz vorgeben. In den Pausen und für den Ausklang soll ein DJ bis um 2 Uhr in der Nacht für Stimmung sorgen.

Ireen Kautz spricht von sieben Gastronomen, die auf dem Alten Markt ihre Zelte aufschlagen. 80 Bierzeltgarnituren werden aufgestellt und diverse Stehtische. Das Essenangebot reicht von der Uckermärkischen Nudelpfanne über Chickenburger bis zu Baguette mit Pulled Pork. Es gibt Bier und Bowle.

Umweltfreundlicher als auf anderen Märkten soll es bei diesem Fest wieder zugeben. Ireen Kautz: „Getränkekäufer zahlen beim Kauf am Stand 50 Cent mehr und erhalten einen farbigen Pfandchip. Den können sie bei Rückgabe oder Neukauf eines Getränks einlösen. Wir haben bei anderen Gelegenheiten festgestellt, dass damit der Müll auf Straßen und Plätzen deutlich reduziert wird.“

Die Bierpreise auf der Gastro-Mai-Le sollen übrigens auf Vorjahresniveau bleiben, haben sich die AG City und die Gastronomen geeinigt.

Für Speis und Trank sorgen die heimischen Gastronomen an ihren Ständen. Diese unterschiedlichen Angebote sind den ganzen Tag über geöffnet.