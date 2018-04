Stephanus-Werkstätten öffnen ihre Türen

Erläuterungen: Ulrike Messow (vorn) zeigte Sven Deter (Mitte), was sie am Arbeitsplatz leisten muss. Für ihre Arbeit ist vor allem Fingerspitzengefühl gefragt. Mitarbeiter Patrick Oehm (links) und Silvio Pohl (rechts) führten unter anderem Deter und Antje Rahn durch die Hallen. © Foto: Fotos (3): Christian Schönberg

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Die Unterschiede sind fein: Die eine Feder hat eine busenförmige Ausbuchtung, die andere nicht. Da braucht es Fingerspitzengefühl. Ulrike Messow hat es. Sie montiert die winzig kleinen Metallteile in die Telefonbuchse.

Davon können sich am Donnerstag die Gäste des Tags der offenen Tür in den Stephanus-Werkstätten ein Bild machen. Unter anderem blicken Neuruppins Sozialdezernent Thomas Fengler, die städtische Behindertenbeauftragte Antje Rahn und CDU-Landratskandidat Sven Deter über Ulrike Messows Schultern. Sie muss nicht nur die Federn in die auch Sockel genannten Buchsen einfügen. Geprüft wird auch, ob alle Noppen noch dran sind. „Wenn das nicht der Fall ist, wird aussortiert“, so Messow.

Das gehört zu den vielen Dingen, die in den Stephanus-Werkstätten ähnlich sind wie in anderen Betrieben auch. Doch dort, am Neuruppiner Lilienthalring, sind es vor allem Menschen mit Behinderung, die eine Tätigkeit finden, die ihnen der normale Arbeitsmarkt nicht geben würde. Mitunter ist es eine Sehschwäche wie bei Messow. Häufig sind es auch geistige Einschränkungen. Die Mitarbeiter können aber einfachste Arbeiten zuverlässig erledigen, wie zum Beispiel Andreas Stegnitz.

Zum Tag der offenen Tür demonstriert er, wie Waschmaschinenknöpfe montiert werden. Er sitzt an der Stanze und die Arbeit geht ihm flott von der Hand: „Ich bin schon seit acht Jahren hier“, sagt er. „Die Arbeitsbedingungen sind richtig gut.“ Solche Betriebssräume gebe es nicht überall: „Da kann man wirklich nicht meckern“, sagt er das Lob, das als das höchste des Märkers gilt.

Insgesamt 190 Beschäftigte haben die Neuruppiner Stephanus-Werkstätten. Vergangenes Jahr erst ist das Produktionsgelände erweitert worden. Zwar nicht auf dem Grundstück, auf dem 2005 und 2006 der moderne Flachbau mit angedocktem Lagerraum entstanden ist. Aber die Stephanus-Stiftung hat in der Nachbarschaft ein neues Haus angemietet.

„Wir haben bis zu 60 Auftraggeber“, sagt Werkstatt-Leiter Silvio Pohl. Die Unternehmen kommen zumeist aus der Region, aus Berlin oder sogar aus Mecklenburg-Vorpommern. So werden für die Firma Müller Kunststofftechnik aus Hagenow (Ludwigslust-Parchim) Abdeckplatten für Stromzähler bearbeitet. Der Clou für Pohl ist aber ein ganz neuer Auftrag: Für den Berliner Leuchtmittel-Hersteller Selux werden kleine Bauteile montiert. „Sie sind für eine Leuchte gedacht, die die Firma ganz neu entwickelt hat und die jetzt erst auf einer Messe vorgestellt werden soll“, sagt Pohl. So viel Vertrauen in die Arbeit in den Werkstätten weiß er zu schätzen.

Die Mitarbeiter sind laut Pohl „mit arbeitnehmerähnlichen Verträgen“ ausgestattet. Die Sozialbeiträge werden über die Werkstatt finanziert. „Der Lohn, den wir auszahlen, ist 70 Prozent dessen, was wir hier erwirtschaften“, betont Pohl. Ob neue Mitarbeiter hinzukommen und weitere Gebäude angemietet werden müssen, steht nicht auf dem Plan: „Wir sind derzeit auf einem guten Stand mit dem, was wir haben.“

Für ihn sind auch die unauffälligen Dinge wichtig. Deshalb führte er Thomas Fengler, Antje Rahn und Sven Deter zu großen, roten Kästen. In der Werkstatt werden sie mit einem wichtigen Aufkleber versehen. „Diese Behälter sind dafür gedacht, dass in ihnen spitze Gegenstände entsorgt werden können“, so Pohl. In Zahnarztpraxen beispielsweise sind sie nicht wegzudenken. Auch das komme eben aus seinem Hause.