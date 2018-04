Wohin mit einem Psychopathen?

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Der Landtag tut sich weiter schwer damit, eine klare Linie im Umgang mit psychisch kranken Gewalttätern zu finden. Das zeigt die Debatte um eine Gesetzesnovelle. Ein Hilferuf überlasteter Landräte zeigt kaum Wirkung.

Der Dreifachmord des Jan G., schwere Übergriffe durch einen Mann aus Tauche, monatelange Hammerattacken in Wriezen – die Liste gravierender Vorfälle mit als psychisch krank geltenden Straftätern in jüngster Zeit ließe sich fortsetzen. Stets war es so, dass der Rechtsstaat erst spät oder gar zu spät dafür sorgte, dass die Männer eingesperrt werden und sich Angehörige, Nachbarn und andere Bürger wieder sicher fühlen können.

Im Wissen, dass das Psychisch-Kranken-Gesetz (PsychKG) gerade überarbeitet wird, richteten die SPD-Landräte von Oder-Spree und Märkisch-Oderland vor vier Wochen einen Appell an den Landtag. „Wir brauchen straffere Verfahren, müssen schnell zugreifen können, wenn jemand die Bevölkerung tyrannisiert“, forderte Gernot Schmidt, Chef der Kreisverwaltung von Märkisch-Oderland. In seinem Kreis seien derzeit rund zehn psychisch Kranke mit gefährlichem Hang zu Straftaten auf freiem Fuß. In den Nachbarregionen dürfte es ähnlich aussehen, schätzte Schmidt ein.

Was also tun mit jenen landesweit vielleicht etwas mehr als 100 Menschen, die für großes Leid sorgen können und auf die der Rechtsstaat derzeit offenbar nur in ungenügendem Maße Zugriff hat? Den Landtagsfraktionen von SPD, Linkspartei und Bündnisgrünen ist dieses Problem keine gesonderte Überlegung wert. In ihrem gemeinsamen Antrag für eine Überarbeitung des PsychKG sowie in den Redebeiträgen der Fachpolitiker während der Parlamentsdebatte in dieser Woche finden sich keine Aussagen dazu, wie die Bevölkerung etwa vor Gefährdern, die eine medizinische Behandlung ablehnen, geschützt werden kann.

Stattdessen war man sich einig, dass Brandenburg ein modernes Gesetz habe, das lediglich um weitere Hilfsangebote auch für jene gefährlichen Personen ergänzt werden müsse. „Ziel bleibt ein eigenverantwortliches und selbständiges Leben in der Gemeinschaft“, heißt es im Antrag der drei Fraktionen.

Birgit Bessin (AfD) kritisierte, dass die Initiatoren „reine Symbolpolitik“ betreiben würden. Angesichts des schon jetzt großen Personalmangels auf allen Ebenen sei völlig unklar, wie Brandenburg den Anspruch einlösen wolle, psychisch Kranken künftig zusätzliche Hilfsangebote zu machen.

Einzig die CDU geht mit einem eigenen Antrag direkt auf die Sorgen der SPD-Landräte ein. Selbstverständlich müssten die Freiheitsrechte psychisch Kranker respektiert werden, betonte der CDU-Gesundheitsexperte Raik Nowka. Im Interesse des Schutzes der Bevölkerung sei es jedoch falsch, dass die zwangsweise Unterbringung erst dann erfolge, „wenn ein Schaden an Leib oder Leben von Menschen entstanden ist“. Der Gesetzgeber sei dazu aufgerufen, jene „erhebliche Gefahr“ neu zu definieren, die eine Einweisung rechtfertige.

Außerdem fordert die CDU, „dass die Erfahrungen und Kompetenzen der Behörden vor Ort vor Gericht stärker berücksichtigt werden“. Man dürfe sich nicht allein auf die Prognosen von psychiatrischen Gutachtern verlassen, „die weder mit dem Umfeld der Täter, noch mit der Vorgeschichte vertraut sind“. Raik Nowka: „Der Gesellschaft und den Opfern kann nicht zugemutet werden, dass psychisch kranke Mehrfachtäter ungehindert weiter in ihrer Mitte leben und strafbare Taten nahezu sanktionsfrei verüben können.“

Dem Frankfurter Psychiatrie-Chefarzt Dr. Ulrich Niedermeyer bereitet die ganze Diskussion Bauchschmerzen. Es bestehe die Gefahr einer Stigmatisierung von psychisch Kranken. Dabei hätten nur sehr sehr wenige ein Gewaltproblem. Niedermeyer, Sprecher einer Arbeitsgemeinschaft der Psychiatrischen Fachkliniken in Brandenburg, ist mit den bestehenden Gesetzen zufrieden.

Sein Appell an den Landtag lautet: „Es darf nicht komplizierter werden, und in manchen Fällen muss es schneller gehen.“ Beispielhaft verweist er darauf, dass es derzeit rund drei Wochen dauere, bis ein Antrag auf Zwangsbehandlung entschieden sei. „Das ist nicht praktikabel. Denn was passiert mit dem Patienten in dieser Zeit? Er wird nur verwahrt.“