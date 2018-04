Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Vertreter der niederländischen Wasserverbände (Noorderzijlvest und Hunze én Aas) sowie der Dachvereinigung der niederländischen Wasserverbände (Waterschap Drents Overijsselse Delta) weilten zu einem Erfahrungsaustausch beim Gewässer- und Deichverband. Sie interessierten sich vor allem für Schutzmaßnahmen am Deich gegen Bibergrabungen. Die Gäste hätten sich erstaunt gezeigt über die schnell wachsende Biberpopulation im Oderbruch, so Gedo-Geschäftsführer Martin Porath. „In einem Expertengespräch sowie bei einer Exkursion an den Oderdeich, unter anderem nach Genschmar, konnten wir viele Impulse für die Erstellung und Umsetzung eines Biberplanes für den Norden der Niederlande mitgegeben“, resümiert Porath. Es ging insbesondere um die technische Machbarkeit und Kosten von verschiedenen Varianten des Grabungsschutzes am Deich.

Im November weilten Vertreter aus Seelow in den Niederlanden. Bibermanagerin Antje Reetz erhielt viel Aufmerksamkeit für ihren dort gehaltenen Vortrag. Der Besuch war eine Reaktion darauf. Für Akteure wollen den Erfahrungsaustausch beibehalten, um das Bibermanagement weiterzuentwickeln.(dos)