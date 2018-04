Nach 15 Jahren wieder in Arbeit

Steffen Göttmann

Blumberg/Schulzendorf (MOZ) Veiko Nobel (41) aus Wriezen war 15 Jahre arbeitslos, bevor ihm Torsten Kindler, Inhaber der Tiefbaufirma Erdbau Schulzendorf, eine neue Chance gab. Das Jobcenter Märkisch-Oderland brachte beide Partner zusammen und förderte diese Liaison.

„Lange Arbeitslosigkeit bedeutet nicht, dass man auch auf Dauer arbeitslos bleiben muss“, sagt Gabriele Schoel, Geschäftsführerin des Jobcenters Märkisch-Oderland. Für sie ist Veiko Nobel das beste Beispiel dafür, dass es klappen kann, wenn die passenden Partner zusammengeführt werden.

Veiko Nobel arbeitet derzeit auf einer Baustelle in Blumberg, direkt an der B 158. Sein Arbeitgeber, Torsten Kindler, bereitet den Bau eines Einfamilienhauses vor, in dem die Grundfläche ausgemessen wird und Leitungen im Boden verlegt werden, die der Ver- und Entsorgung dienen. Veiko Nobel gehört zum Team, das Kindler für die Baustelle eingeteilt hat. Gearbeitet wird bei jedem Wetter, auch am Mittwoch, als immer wieder heftige Schauer niedergehen. „Mir macht die Arbeit Spaß“, sagt Nobel und fügt hinzu: „Ich bin in Sachen Bau nicht ganz unbegabt.“ Dass er von heute auf morgen nicht mehr zu Hause saß, sondern seinen Tag an der Arbeit orientieren musste, habe ihm nichts ausgemacht, versichert er. Torsten Kindler ist froh, ihn gefunden zu haben und mit seiner Leistung sehr zufrieden.

Die Schulzendorfer Tiefbaufirma, gegründet 2004, ist ein kleiner Betrieb, der mit dem Inhaber und seiner Frau, acht Mitarbeitern Lohn und Brot gibt. „Wir arbeiten in kleinen Teams mit bis zu vier Mann, haben drei kleine Bagger, zwei Radlader und bekommen noch einen größeren Bagger hinzu“, so Kindler. Auf der Baustelle bedienen die einen die Technik, die anderen arbeiten zu. Jeder muss alles können.

Nobel hat als junger Mann eine Ausbildung im Hoch- und Tiefbau begonnen, brach die Lehre jedoch ab. Er arbeitete zwar im Bundesfreiwilligendienst und absolvierte Trainings- sowie Bewerbungstrainingsmaßnahmen, schaffte aber nicht mehr den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt. „Wir haben nicht den richtigen Weg gefunden, um sagen zu können, jetzt passt es“, sagt Torsten Wilke, Bereichsleiter im Jobcenter Märkisch-Oderland.

Der Durchbruch gelang 2015/16, als das Jobcenter mit Geld aus dem Europäischen Sozialfond ein Programm entwickelte, das Langzeitarbeitslose und potenzielle Arbeitgeber zusammenführte. „Ein Kollege ging mit den Kunden direkt zu den Arbeitgebern und stellte sie vor“, erklärt Wilke. Wenn jemand so lange wie der Wriezener aus dem Beruf heraus sei, gehöre viel Mut dazu, wieder anzufangen. Gleichzeitig lobt Wilke die Offenheit von Arbeitgebern wie Torsten Kindler, die bereit sind, eine solche Situation auszuprobieren und etwas daraus machen.

„Ich wurde vom Jobcenter angesprochen“, so Kindler, der ungewöhnliche Wege geht, um neue Mitarbeiter zu finden. Er stellte zwei Flüchtlinge ein. Mit dem einen habe es nicht geklappt, mit den zweiten umso besser. Dieser musste jedoch nach Hoppegarten ziehen, so dass es mit dem Arbeitsweg nicht mehr funktionierte.

So ließ sich Kindler auf Nobel ein und dieser auf ihn. Das Jobcenter unterstützte sie, indem es die Stelle förderte und ihnen Coaching anbot. „Die Förderung geht in Ordnung“, sagt Kindler. „Sie macht den Kopf frei, denn die Leistungsfähigkeit war am Anfang noch nicht voll da.“ Wie lange das Jobcenter die Einstellung eines Langzeitarbeitlosen fördert, hänge von individuellen Faktoren ab, sagt Gabriele Schoel. Sie appelliert an die Arbeitgeber, Menschen eine Chance zu geben, die lange Zeit arbeitslos waren. „Gehen Sie auf den gemeinsamen Arbeitgeberservice von Jobcenter und Arbeitsagentur zu, wir werden versuchen, Sie zu unterstützen, wenn Sie bereit sind, solche Menschen einzustellen.“

Trotz guter Konjunktur waren 2017 von 4363 Erwerbslosen im Landkreis 2070 langzeitarbeitslos, also mindestens ein Jahr ohne feste Arbeit.