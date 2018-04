Große Berufe-Show am OSZ II

Marco Marschall

Eberswalde (MOZ) Viel los am Zukunftstag im Oberstufenzentrum II in Eberswalde. Für ein volles Haus hat die Bildungseinrichtung am Donnerstag selbst gesorgt und allein fast halb so viele Schüler für den beruflichen Schnuppertag akquiriert wie Unternehmen im Landkreis Barnim insgesamt. Etwa 40 Betriebe hatten kreisweit das Angebot gemacht, junge Menschen zur Firmenbesichtigung einzuladen, Arbeitsfelder und Chancen vorzustellen. Ungefähr 400 Plätze standen zur Verfügung. 300 Schüler hatte sich zum Zukunftstag online in einer Firma angemeldet. Besonderer Anreiz: ein Tag unterrichtsfrei.

Was die reinen Teilnehmerzahlen angeht, spricht Sabine Endmann von der Arbeitsagentur in Eberswalde von einem stabilen Level. Unternehmen kann sie das Mitmachen bei der Aktion auch für die kommenden Jahre nur wärmstens empfehlen. Möglicherweise finden sich damit Nachwuchskräfte, an denen es in vielen Firmen mangelt.

Normalerweise melden sich die Schüler übers Internet selbst bei den Unternehmen an, die sie besichtigen wollen. Am OSZ II hatten 30 Leute davon Gebrauch gemacht. Wie schon in den Vorjahren aber hatte das Zentrum gleichzeitig ganze Schulen eingeladen und die Zahl so auf 180 Besucher erhöht.

Siebte bis zehnte Klassen aus drei Eberswalder Schulen und der Oberschule Finowfurt streifen am Donnerstag durchs Gebäude und erfahren, was Holztechniker, Maler, Bäcker, Köche und andere Berufe ausmacht. Die Präsentation übernehmen die Schüler des OSZ selbst.

Laura und Linda beispielsweise, beide im dritten Lehrjahr des Friseurhandwerks, zeigen anhand einer Präsentation, welche Aufgaben auf Auszubildende ihres Fachs zukommen, während ihre Kollegen Schüler an Puppen üben lassen. Um Fragen sind die Besucher nicht verlegen. „Was verdient man als Friseur?“, will jemand vom Gymnasium Finow sofort wissen. „Wenn man ausgelernt hat, den Mindestlohn“, antwortet Linda. „Und der steigt“, schickt ihr Kollege Max gleich motivierend hinterher. Tatsächlich zählt für die Azubinen vorrangig der Spaß an ihrem Handwerk. Wer motiviert sei, könne den Lohn mit Trinkgeld aufbessern. Darüber hinaus gebe es noch mehr Berufsmöglichkeiten als den Friseursalon. Berufsschullehrer oder Maskenbildner zum Beispiel.

Ein Stockwerk höher haben die Anlagenmechaniker eine Reihe von Utensilien mitgebracht, unter anderem ein Schweißgerät. „Man sollte Interesse daran haben, Werkstücke zusammenzubauen und Teamarbeit ist wichtig“, sagt Lukas, der im zweiten Jahr bei einer Schwedter Firma lernt. Was die Übernahme angeht, stünden die Chancen gut. Verdienen, wissen die Jungs, werden sie vor allem, wenn sie auf Montage gehen. Am besten für Firmen aus dem Süden Deutschlands. Die würden gut zahlen. (mm)