Ein Jahr länger auf der Umleitung

Sam Dreyster

Hennickendorf/Torfhaus Unerwartete Hindernisse brachten den Fortgang der Arbeiten an der Ortsverbindung zwischen Hennickendorf und Strausberg zum Stocken. Daran haben die starken Niederschläge und unplanmäßige Leitungsverlegungen Anteil.

Die Landesstraße zwischen Torfhaus und Ortseingang Hennickendorf wird für geplante 4,4 Millionen Euro ausgebaut. Sie war in einem sehr schlechten Zustand. Die Sanierung läuft seit mehr als einem Jahr auf einer Länge von 890 Metern in zwei Bauabschnitten. Nach der ursprünglichen Planung sollte die Baumaßnahme an der Landesstraße 23 zwischen Torfhaus und Hennickendorf bis Ende dieses Jahres beendet sein. Wie auf Nachfrage vom Landesbetrieb Straßenwesen zu erfahren ist, verzögert sich der Planungsablauf, so dass die Straße wohl erst im September 2019 fertig gestellt werden wird.

Wer von Strausberg aus in Richtung Hennickendorf unterwegs ist, muss seit Januar vergangenen Jahres lange Umwege in Kauf nehmen, da der Abschnitt zwischen Ortsausgang Torfhaus und Ortseingang Hennickendorf grundlegend hergestellt wird. Aufgrund des torfigen Untergrunds wurden zur Stabilisierung der neuen Straße zunächst Rüttelstopfsäulen in das Erdreich eingebracht. In Verbindung mit einem Geogitter, auf dem letztlich die neue Fahrbahn ruhen wird, soll ein Absacken oder Anheben der Fahrbahn unterbunden werden. Eine aufwendige Konstruktion, die ursprünglich bis Ende 2018 fertig gestellt werden sollte.

„Durch unerwartete Hindernisse im Baugrund und unplanmäßig zu erfolgende Umverlegungen von Versorgungsleitungen im Baubereich sowie die außergewöhnlich hohen Niederschläge 2017 war es bislang nicht möglich, die Geogitterbahnen über den eingebrachten vermörtelten Rüttelstopfsäulen zur Stabilisierung des Untergrundes noch im Jahr 2017 einzubauen“, erklärt Margitta Schlager vom Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat Bau Ost, auf Nachfrage.

Die Dauerfrostphasen machten Arbeiten praktisch unmöglich, erklärt Polier Dandy Koß von der Strabag. „Probebohrungen zeigten, dass der Frost gut einen halben Meter ins Erdreich eingedrungen war. Das machte die Verlegung des Geogitters unmöglich“, so Koß weiter. Erst die warme Witterung Anfang April ermöglichte nun den Einbau des Geogitters.

Auch für die Fachleute ist eine solche Geogitter-Konstruktion nichts Alltägliches. Sie werde jedoch immer mehr nachgefragt. Für die Deutsche Bahn seien schon ähnliche Maßnahmen umgesetzt worden, die jedoch aufgrund der höheren Belastung etwa fünfmal so stark seien, wie der Polier ergänzt. Während die beiden neuen Brücken so gut wie fertig sind, wird im nächsten Schritt über dem Geogitter der sogenannte Damm aufgetragen, auf dem letztlich die neue Fahrbahn installiert wird. Aufgrund der Verzögerung verschiebe sich nun der gesamte Bauablauf, wie Margitta Schlager ausführt.

„Bis Ende 2018 sollte der zweite Bauabschnitt von der Mühlenstraße bis nach Hennickendorf fertig gestellt werden. Nach neuem Ablaufplan soll nun der erste Abschnitt bis September 2018 abgeschlossen sein, so dass sich die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme etwa auf September 2019 verschiebt“, führt Margitta Schlager aus. Ein genaues Datum könne sie derzeit noch nicht benennen.