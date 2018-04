Bus-Rodeo auf der Inkontakt

Dietmar Rietz

Schwedt, (MOZ) Mehr als 130 Aussteller haben ihre Teilnahme an der Uckermark-Leistungsschau Inkontakt in Schwedt schon fest gebucht. Nummer 100 war der Eberswalder Büroausstatter Mita. Ziel sind um die 200. Darüber informiert jetzt Messeorganisator Sebastian Scherel. Zirka 25 weitere Zusagen von Messeausstellern liegen schon vor und sind aber noch in der Bearbeitung und Planung. Die 14. Messe „Inkontakt“ findet am 2. und 3. Juni in Schwedt statt.

Vor wenigen Tagen besuchten die Messeorganisatoren mit Spitzenvertretern der Unternehmervereinigung Uckermark und dem Investor Center Uckermark an ihrer Seite die Wirtschaftskammer in Gryfino, der Kreisstadt des polnischen Powiats Gryfiński mit etwa 20 000 Einwohnern. Dort trafen sie auch Vertreter der Handwerkskammer. Sie erhielten die Zusicherung, dass weitere 20 polnische Unternehmen im Juni auf der Messe ausstellen.

Eine weitere Neuigkeit gibt es: Die Uckermärkische Verkehrsgesellschaft (UVG) kehrt auf die Inkontakt zurück. Der UVG-Messestand könnte mit dem Bus-Rodeo zu einem echten Besucher-Magneten werden. Wagemutige können dort selbst hinter dem Buslenker sitzen und enge Kurven meistern. Auf einem gewitzten Hindernisparcours gilt es enge Passagen zu meistern und scharfe Kurven zu fahren. Dabei dürfen so wenig Kegel wie möglich umgefahren werden.

„Für den guten Zweck spenden wir für jede Fahrt 1 Euro an das Schultheaterfest der Uckermärkischen Bühnen“, versichert UVG-Geschäftsführer Lars Boehme. Das Schultheaterfest in Schwedt feiert Jubiläum. Es findet in diesem Jahr vom 25. bis zum 28. Juni statt und schon zum 25. Mal.

Geplant ist, so informiert Sebastian Scherell, ein Messe-Kulturprogramm auf zwei Bühnen, auf der Odertalbühne und einer Bühne am Bollwerk. Das Bundespolizeiorchester Berlin will mit 46 Berufsmusikern am 2. Juni auftreten. Es spielt Klassik, Jazz und Swing sowie traditionelle Blasmusik, Unterhaltungs- und Kammermusik.

Die Uckermärkischen Bühnen sind 2018 erstmals Veranstalter der Uckermark-Leistungsschau Inkontakt. Die Unternehmervereinigung Uckermark hatte sich nach mehr als einem Jahrzehnt als Veranstalter der Messe 2017 zurückgezogen, nach dem Kritik am Volksfestcharakter aus den eigenen Reihen und finanzielle Engpässe bekannt geworden waren. Für den Neustart kommt Unterstützung von der Stadtsparkasse, den Stadtwerken und der Wohnbauten GmbH für den neuen Ausrichter.