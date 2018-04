Abschied auf großer Bühne

Antje Scherer

Frankfurt (Oder) (MOZ) 30 Schulen, 15 Städte, sechs anspruchsvolle Projekte auf großer Bühne, 2400 beteiligte Kinder und Jugendliche, ungezählte Butterbrote – die Education-Projekte des Brandenburgischen Staatsorchesters sind in jeder Hinsicht gigantisch. An diesem Wochenende steigt in Frankfurt die letzte Premiere.

Nehmen wir Max, nur mal als Beispiel. Wortgewandt erzählt der 16-Jährige aus Frankfurt von den Proben – er ist bei „!?Große Gefühle!?“ Praktikant in der Regie und unter anderem für die Mikrofone zuständig. Damit er die Übergaben auf der Bühne des Kleist Forums exakt erfasst, hat er zu Hause immer wieder die komplette Prokofjew-Ballettsuite „Romeo und Julia“ durchgehört.

Dabei spielt er kein Instrument, sondern Computer, war vorher nie in einem klassischen Konzert und hat nach seinem durchwachsenen Abschluss keine Lehrstelle gefunden. Er sei in einer Klasse für „Unversorgte“ gelandet, erzählt Max freimütig. Inzwischen sei er viel selbstbewusster als früher – hat im Vorjahr vor dem gesamten Publikum eine Dankesrede gehalten – und einen Traumberuf hat er auch gefunden: Veranstaltungstechniker.

Oder Julia (18), die nach der Förderschule weitergemacht hat und derzeit ihre Abschlussprüfungen an einer Frankfurter Oberschule schreibt. Ihr Notenschnitt ist so gut, dass sie noch das Fachabi dranhängen will. Ihre ehemalige Lehrerin, Kerstin Priemer, ist überzeugt davon, dass die Teilnahme an zwei Education-Projekten großen Anteil an der Verwandlung des Mädchens hatte. „Ja, auf jeden Fall! Früher war Julia wahnsinnig schüchtern, hatte Sprachschwierigkeiten. Durch die Projekte ist sie aufgeblüht.“ Für „Carmina Burana“ (2013) mussten ihre Schützlinge auf Latein singen, bei „Die Planeten“ (2014) tanzen. Wahnsinnig anstrengend seien die monatelangen Proben oft gewesen, erinnern sich Max und Julia.

Auch wenn der Einfluss eines singulären Ereignisses auf ein Leben schwer zu beweisen ist, stützt eine großangelegte Studie diese These. Das Institut für Kultur und Medienwirtschaft (Berlin) hat alle sechs Projekte wissenschaftlich begleitet und stellt ein deutliches Zeugnis aus: „Auftrag erfüllt: ein Leuchtturmprojekt für die Region und darüber hinaus“, steht im Abschlussbericht. Viele der insgesamt über 2400 Teilnehmer hätten an Selbstbewusstsein gewonnen, in den beteiligten Klassen habe sich ein respektvolleres Miteinander entwickelt, die Leistungsfähigkeit sei gestiegen, berichtet Studienleiter Achim Müller. Das Zusammenwirken völlig unterschiedlicher Gruppen bei den Proben – Gymnasiasten, Förderschüler, künstlerische Profis, Flüchtlingskinder, Musikschüler, Deutsche und Polen – sei nicht immer ohne Reibung verlaufen. Gerade die dabei erreichte Frustrationstoleranz und das Erreichen auch abgelegener Regionen wird besonders positiv eingeschätzt.

Zufrieden zeigt sich auch der Haupt-Geldgeber, die Drosos-Stiftung in der Schweiz. Sie – sonst im Libanon oder Ägypten aktiv – hat gut 1,3 Millionen Euro in die Hand genommen und damit die sechs Großprojekte ermöglicht. An diesem Sonnabend feiert im Frankfurter Kleist Forum das letzte seiner Art Premiere – ein Text- und Tanzprojekt auf der Grundlage von William Shakespeares Drama „Romeo und Julia“ und der gleichnamigen Musik von Sergej Prokofjew.

Danach ist voraussichtlich zumindest in dieser Form Schluss, weil sich kein neuer Sponsor gefunden hat. Der Drosos-Programmverantwortliche für Deutschland, Thomas Vilmow, sagt: „Die Education-Arbeit des BSOF hat all unsere Erwartungen übertroffen. In mehreren Evaluationen und Befragungen wurde bestätigt, wie wirkungsvoll und biografie-einschneidend die Teilnahme für die Jugendlichen gewesen ist. Sie können es sogar in den Augen der Akteure sehen.“

Alle Produktionen waren auch künstlerisch höchst eindrucksvoll, durchaus vergleichbar mit der berühmten „Rhythm is it!“-Inszenierung der Berliner Philharmoniker – mit aufwendigen Kostümen, professionellem Licht und Ton und natürlich großem Orchester. Unter der anspruchsvollen Leitung von Be van Vark lieferten ganz normale Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Schichten tänzerisch und musikalisch beeindruckende Leistungen ab. Und das mit einer zu Herzen gehenden Begeisterung, die die Zuschauer jedes Mal zu stehenden Ovationen hinriss.

Eigentlich seien diese glamourösen Aufführungen aber eher Mittel zum Zweck, sagt der Generalmusikdirektor des Orchesters, Howard Griffiths, der 20111 den Kontakt zu Drosos hergestellt hat: „Der Weg ist das Ziel!“ Es gehe während der intensiven Probenphasen darum, die Liebe zur Musik zu wecken, um Disziplin, um Kreativität. Und eigentlich um Bildung und Teilhabe. Den Ausschlag für den Geldsegen habe damals wohl der Armutsbericht der Stadt Frankfurt gegeben, erinnert sich Christine Hellert, Sprecherin des Orchesters und Projektleiterin der Education-Projekte. Das Argument, dass vor Ort bis zu 40 Prozent der Kinder Transferleistungen beziehen – und zwar quer durch alle Schulformen – habe überzeugt. Jedes Mal hätten einige Kinder im Feedback-Bogen geschrieben, die „belegten Brötchen“ seien so toll gewesen, erzählt sie.

Education-Arbeit werde es auch künftig geben, ist der im Sommer scheidende Howard Griffiths überzeugt; inzwischen gibt es immerhin zwei halbe Stellen für Konzert- und Musikpädagogik. Dennoch sei das Ende der Großprojekte ein riesiger Verlust.