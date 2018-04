Vom Fahrrad zum Stationärmotor

Anett Zimmermann

Herzhorn (MOZ) Herzhorn. Zeit, Liebe, handwerkliches Geschick, jahrelange Erfahrung, monatelange Recherche und nicht zuletzt auch eine ganze Menge Geld stecken echte Schrauber in ihre Lieblinge. Grund genug, die Fahrzeuge und vor allem ihre Besitzer mal genauer zu inspizieren. Heute: Marion und Jens Gatzmanga.

Vor der Scheune von Marion und Jens Gatzmanga stehen an diesem Tag zwei stationäre Motoren. „Die werden wir mit dem Stapler wohl nachher wieder so reinfahren, wie wir sie heute früh rausgeholt haben“, meint Marion Gatzmanga. Zeit zum Schrauben bleibt diesmal nicht.

Das Ehepaar aus Herzhorn ist zur Mittagszeit gerade von einem Teilemarkt in Werneuchen zurückgekommen. „Ich habe mir zwei Arbeitshemden aus DDR-Zeiten gekauft“, erzählt die 47-Jährige und fügt hinzu: „Bisher hatte ich nur eine Hose.“ Und wenn sie zum Beispiel mal mit einem Motor aus dieser Zeit unterwegs sind, soll auch der Rest möglichst stimmen, meint sie. Eine Packung mit Isolator-Zündkerzen haben die beiden ebenfalls erstanden. „Die kann man immer gut gebrauchen“, sagt Jens Gatzmanga. „Für alte Motorräder oder stationäre Motoren. Davon kann man nicht genug haben“, ergänzt der 52-Jährige.

Der gelernte Werkzeugmacher fand und findet alte Sachen „einfach interessant“. „Als Stift habe ich an Fahrrädern mit Hilfsmotor geschraubt, später an Mopeds wie der Simson SR1 und SR2“, erzählt er. In einer Garage in Berlin hätte er mit der Sammlung angefangen, die längst eine gemeinsame geworden ist. Irgendwann auf einem Teilemarkt hätten sie sich dann einen stationären Motor gekauft.

„Die meisten Leute denken da an einen Antrieb für einen Dreschkasten“, sagt seine Frau. Doch mit den Motoren könnten unter anderem auch Sägegatter oder ein Lufthammer in einer Schmiede angetrieben werden.

Stationäre Motoren würden sogar recht häufig gesammelt, schätzt sie ein, allerdings müssten sie zu Treffen Gleichgesinnter meist schon etwas weiter fahren, darunter ins niederländische Nuenen. Dort hätten sie vor zwei Jahren eine Waschmaschine gekauft. „In Verbindung mit einem unserer Motoren wird ihr Zweck dann deutlicher.“ Wenn sie zu Treffen unterwegs sind, hätten sie immer einen anderen Motor dabei. „Wir wollen ja auch ein bisschen Abwechslung.“

Marion Gatzmanga fährt stets gern mit. „Es wäre doch schade, wenn wir die wenige Freizeit, die wir haben, dann noch getrennt verbringen würden“, sagt sie und freut sich, dass inzwischen hin und wieder auch andere Paare dabei sind. Sie ist ursprünglich gelernte Verkäuferin. Mit ihrem Mann baut sie heute jedoch meist im Auftrag eines Herstellers Personaufzüge in Gebäuden im Berliner Raum ein.

Seit dem Jahr 2000 lebt das Paar in Herzhorn. „Hier war mehr Platz, auch für mehr Technik“, sagt sie lachend und erklärt: „Wir schauen uns schon nach einer weiteren Scheune in der Region um.“

Dass ihr Hauptinteresse den stationären Motoren gilt, begründet Jens Gatzmanga mit ihrer einstigen Bedeutung in Haushalt und Landwirtschaft und erinnert sich an einen Werbeprospekt aus den 1930er Jahren, der diese eindrucksvoll belege und beschreibe. Auch in kleineren Fabriken oder Handwerksbetrieben, in denen das Aufstellen und der Betrieb einer Dampfmaschine zu aufwändig gewesen wäre, seien die Motoren eingesetzt worden. Nachteil der Dampfmaschinen sei gewesen, dass sie angeheizt werden mussten und einen hohen Wasserverbrauch gehabt hatten, erläutert Jens Gatzmanga und erinnert sich an einen riesigen Kessel mit kleiner Dampfmaschine, die er mal in Zechlinerhütte gesehen habe. Der Wirkungsgrad sei deshalb nicht sehr hoch gewesen und habe im Schnitt wohl bei 25 Prozent gelegen. Die ersten Stationärmotoren seien übrigens Gasmotoren gewesen, die ans Stadtgas angeschlossen wurden, das damals noch Leuchtgas hieß. Warum auch immer würden sie heute allerdings häufig mit Dampfmaschinen verwechselt. Dabei habe es zu DDR-Zeiten die Cunewalder Motoren gegeben. Wenn der Hinweis nicht weiterhilft, erinnert Jens Gatzmanga an die Dieselameise und die Geschichte der Multicars.

Hin und wieder laden die beiden zu einer „Kleinen Motorparty“ ein, doch die soll mehr im privaten Rahmen stattfindet. „Die Voraussetzung dafür ist also, dass man sich kennt“, sagt Jens Gatzmanga.

Kontakt: Telefon 0172 9273876 oder per E-Mail an jens.gatzmanga@gmx.de