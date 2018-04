Mit der Aida durch die Kupferschmiede

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Eine Aida-Kreuzfahrt konnte man in dieser Woche in der Beeskower Kupferschmiede unternehmen. Das Reisebüro Werther hatte zu einem Kundenabend in die Bibliothek eingeladen, um über die neuesten Trends im Kreuzfahrttourismus zu informieren. „Direkt angesprochen hatten wir vor allem Stammkunden des Reisebüros, die sich bislang noch nicht auf eine solche Fahrt gewagt haben“, erklärte Niclas Werther, der seine Mutter an diesem Abend als Moderator unterstützte. „Es sind aber auch viele Leute gekommen, die schon viele Fahrten, zehn und mehr zum Teil, unternommen haben.“ Und so war der kleine Saal in der Bibliothek mit 53 Gästen auch proppenvoll.

Informiert wurde über das Bordleben, über Ausflugsangebote und Kreuzfahrttouren, es gab Bilder verschiedenster Reise­regionen und Tipps zu Sonder­angeboten. So kann man mit dem Kreuzschiff auch den Atlantik überqueren.

Es war der zweite Kundenabend, den das Reisebüro ausgerichtet hat. Die Veranstaltung fügt sich in eine Reihe vieler kleinerer Initiativen der Beeskower Einzelhändler ein, um die Attraktivität von Beeskow als Stadt zum Einkaufen zu erhalten und zu verbessern. Einer der nächsten Höhepunkte wird der Frühlingsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am 6. Mai.