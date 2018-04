Verschmolzen mit ihren Gitarren

Sven Quenzel

Eisenhüttenstadt Blues der Extraklasse hat es jüngst im Club Marchwitza in den Diehloer Bergen gegeben. Ein Garant dafür war das Duo Big Block aus Berlin. Bereits Peter Schneider, der Gitarrist, war vielen Besuchern ein Begriff. Entweder als Komponist für East Blues Experience oder als Support für Musikgrößen wie Jethro Tull, Procul Harum oder ZZ Top. Begleitet wurde er von Axel Merseburger, der – wenn auch mit kürzerer musikalischer Agenda versehen – dem Herrn Schneider in nichts nachstand.

Eine Minimalausstattung auf der Bühne reichte den beiden Akteuren, um mit Gitarre und Gesang die zahlreichen Zuhörer in ihren Bann zu ziehen. Während ein Musiker mit seinem Instrument den Rhythmus in den Raum stellte, welcher sonst durch ein Schlagzeug intoniert wird, füllte und kleidete der andere Gitarrenspieler das Musikstück mit seiner Kreativität aus. Mal handelte es sich um Chicago Blues und ein andermal um selbst geschriebene Stücke, die zum Repertoire von East Blues Experience zählten. Dazu gehörten auch breit gefächerte Coverversionen von den Rolling Stones oder Muddy Waters.

Die beiden Musiker verstanden sich spielerisch hervorragend und spielten ihre Stücke zum Teil sogar mit geschlossenen Augen. Mitunter konnte man den Eindruck haben, als würden sie mit ihren Musikinstrumenten verschmelzen oder in Trance stehen. Ihre Töne flirrten hintereinander weg über die Bühne, als müssten und würden sie schon immer genau so unzertrennlich zusammen gehören.

Auch wenn an diesem Abend niemand auf der Tanzfläche erschien, so feierten die Besucher die beiden Musiker Schneider und Merseburger im Club Marchwitza doch als filigrane 1A-Handwerker auf ihren Musikinstrumenten. Kleine Anekdoten aus früheren DDR-Musikzeiten sowie eine sympathische Selbstironie lockerten dabei den genussvollen Abend auf. Als im Zugabenteil „Mr. Sandmann Bring Me a Dream“ à la Big Block erklang, ging ein erstklassiges Konzert zu Ende.