Zwischen MRT und Drogenfahndung

Sonja Jenning, Gerrit Freitag, René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) ahlreiche Unternehmen, Behörden und Institutionen aus Frankfurt beteiligten sich am 16. Zukunftstag, öffneten ihre Türen und warben um den Nachwuchs.

Nicht ohne Stolz präsentiert Dr. Andreas Schilling, Chefarzt der Radiologie am Frankfurter Klinikum, die technische Ausstattung, mit der er und seine Kollegen arbeiten. Das neueste High-End-Gerät für die Computertomographie (CT) – Kostenpunkt rund 1,5 Millionen Euro – ist erst seit ein paar Monaten im Einsatz. „Wir nutzen es für die schnelle Diagnostik vor allem in der Notfallmedizin“, erklärt Dr. Schilling den Schülern beim Rundgang durch sein Institut. Auch aus diesem Grund liegen Radiologie und Rettungsstelle Tür an Tür. Der Patient muss nur wenige Minuten in der Röhre ausharren, damit der Arzt genaue dreidimensionale Bilder am Monitor betrachten kann. Nachteil sei die Strahlenbelastung. Auch aus diesem Grund gehe der Trend zur Magnetresonanztomographie (MRT). Dabei wird in der Röhre ein starkes Magnetfeld aufgebaut, das schichtweise Bilder des Körperinneren erzeugt. Der Chefarzt zeigt den Schülern CT- und MRT-Aufnahmen verschiedener Organe: Leber, Milz, Gehirn.

Auf die Frage, wer ein Medizinstudium anstrebt, trauen sich nur wenige aus der Deckung. Lucas Graneß (14) vom Gauß-Gymnasium ist einer von ihnen. „Nächstes Jahr will ich hier am Klinikum auch mein Schülerpraktikum machen“, sagt der Achtklässler. Dr. Schilling macht ihm Mut: „Ein Medizinstudium ist Fleißarbeit. Man braucht gute Noten für einen Studienplatz, aber 90 Prozent derjenigen, die angefangen haben, kommen am Ende auch durch.“

Weiter geht es in der Klinik für Unfallchirurgie. Oberarzt Dr. Matthias Kumor hat ein „Bilderrätsel“ vorbereitet, bei dem die Schüler die unterschiedlichen Knochen erkennen sollen. Viele Brüche können mit Platten und Schrauben versorgt werden, so dass die Patienten schon am nächsten Tag wieder aufstehen können. „Ihr seht, wir sind reine Handwerker“, sagt Dr. Kumor, „aber jeder Bruch ist anders und man muss sich immer wieder neu überlegen, wie man ihn versorgen kann.“

Das Klinikum beteiligt sich zum dritten Mal am Zukunftstag, sagt Pressesprecherin Kati Brand. 24 Mädchen und Jungen können sich diesmal neben der Radiologie und der Unfallchirurgie auch die Kliniken für Augenheilkunde, Allgemein- und Viszeralchirurgie, Kinderchirurgie, Allgemeine Psychiatrie und Psychotherapie und das Institut für Pathologie anschauen.

46 Jugendliche können den Mitarbeitern des Hauptzollamtes über die Schulter gucken und selbst aktiv werden. Die Fahnder haben ein Fahrzeug präpariert, darin eine Pistole und Rauschgift versteckt, welche die Schüler finden müssen. In den verdächtig aussehenden Tütchen sind allerdings nur Kräuter, beruhigt ein Beamter.

Im IHP Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik wird vor allem experimentiert. Erst lässt Wissenschaftler David Stolarek mithilfe von eiskaltem Stickstoff einen Magnet schweben, später können die Schüler aus Bastelkleber, Rasierschaum, Flüssigwaschmittel und Farbe selbst Schleim herstellen.

Groß ist das Interesse am Angebot der Bundespolizeiinspektion. Einige der 32 Schüler haben eine weite Anreise, beispielsweise aus Brandenburg an der Havel, in Kauf genommen, sagt Stephanie Padel, die zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit ist. Sie können sich über Tatort- und Spurensicherung, Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel informieren, eine Diensthundevorführung erleben sowie beim Polizeitraining, bei der erkennungsdienstlichen Behandlung und am Einstellungssporttest mitmachen.

Am Amtsgericht wird für die Ausbildungsberufe im mittleren und gehobenen Dienst, wie Justizfachangestellter und Rechtspfleger, geworben. „Als Besucher bei einer echten Strafverhandlung dabei zu sein, fand ich spannend“, sagt Tessa Zemke (14) aus Fürstenwalde.