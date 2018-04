Mehr Gewerbeflächen am Flugplatz

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Bauwillige Investoren sollen künftig auch auf Gewerbeflächen am Flugplatz Strausberg ihren Firmensitz errichten dürfen, wenn sie kein flugaffines Gewerbe betreiben. Bisher galt die Regel, dass Firmen auf dem Flugplatz etwas mit dem Fliegen zu tun haben müssten. So ist es für die Fläche südlich der Zufahrtsstraße bis Höhe Einmündung Lehmkuhlenring planerisch festgeschrieben.

Das soll angesichts der starken Nachfrage nach Gewerbeflächen und der am Flugplatz noch brachliegenden Areale geändert werden. Die Stadt hatte dazu am 17. April eine Bürgerversammlung im Tower des Flugplatzes veranstaltet. Doch weil man die Einladung lediglich im Internet bekannt machte, blieb man weitgehend unter sich. Nun soll in der Bauausschusssitzung am 22. Mai der Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan beraten werden, der die Fläche zwischen der Straße am Flugplatz und dem Flugplatz als neue Gewerbefläche ausweist. Im Juni entscheiden die Stadtverordneten über die Aufstellung.

Planungsrechtlich befindet sich die Fläche im Außenbereich, deshalb ist ein Bebauungsplan notwendig, um sie baureif zu machen. Die verkehrliche Erschließung soll über eine Straße geführt werden, die jeweils im Norden und Süden gegenüber dem Lehmkuhlenring abzweigt, so dass zwei vierarmige Kreuzungen mit der Straße Am Flugplatz entstehen und der Lehmkuhlenring damit quasi eine zweite Hälfte erhält. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens würden besonders die Belange von Natur und Umwelt, Biotopschutz und der Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft untersucht.

Das benachbarte Gewerbegebiet Nord wird durch die 11,3 Hektar große Fläche ergänzt. Das Areal westlich der Straße Am Flugplatz ist rund 39 Hektar groß. Etwa 28 Hektar davon – 72 Prozent – sind verkauft bzw. durch Erbbaupacht vergeben. Knapp zwei Hektar seien reserviert, heißt es in dem Vortrag. Knapp neun Hektar in verschiedenen Bereichen sind noch zu haben. Das entspricht 23 Prozent. Mit der Ergänzungsfläche entspannt sich die Situation.

Mit der Bürgerinformation noch vor dem Aufstellungsbeschluss wollte die Stadtverwaltung erstmals den Bürgern als Erste Einblick in die Pläne gewähren und ihre Meinungen erfahren. „Das haben wir aus anderen Verfahren gelernt. Das nächste Mal machen wir die Einladung aber breiter bekannt“, versprach Fachbereichsleiterin Birgit Bärmann.