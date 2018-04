Nagelpflege in XXL

Meier, Margrit

Münchehofe bei Hoppegarten (MOZ) Was haben Golfer, Orthopädieschuhmacher, Fußpfleger, Sportler und Psychologen gemein? Sie alle kommen vor, wenn Hufschmied Ralph Schnur über seinen Beruf berichtet.

Um es aufzuklären: Der Golfer schlägt gern das 5er Eisen. Für Ralph Schnur ist das eine von zig Größen an vorgefertigten Hufeisen, die er in seiner mobilen Schmiede dabei hat. So wie der Mensch, hat auch jedes Tier Eigenheiten. So, wie der Orthopädieschuhmacher das für Zweibeiner mit Schuhen macht, passt ein Hufschmied Eisen Pferdefüßen an. Alles, was geraspelt und entfernt wird, beim Pferdefuß handelt es sich vergleichbar um den Mittelfinger eines Menschen, dient der Fußpflege. Wenn Ralph Schnur und seine Mitstreiter Sportpferde beschlagen, dann erhalten die Hufeisen Stollenlöcher, so dass die Tiere beim Springen oder Galoppieren nicht wegrutschen. Stollen kennt man bei Fußballern und Sprintern auch. Diese Stollen werden vor jedem Start in die Eisen gedreht. Aber was ist mit der Psychologie? Ein Händchen für Pferde muss haben, wer diesen körperlich schweren Beruf ausüben möchte. Denn nicht jedes Pferd findet es schön, wenn es unten herum zupft, qualmt oder wenn genagelt wird.

Dienstag ist immer Münchehofe-Tag. Zig Pferde stehen hier in den Ställen und bekommen regelmäßig alle vier bis zehn Wochen Besuch von ihren Fußpflegern Ralph Schnur, Schmiedegeselle Pawel Zlatowsky und Praktikant André Brandt. „Pferde haben unterschiedlich große Füße wie Menschen auch. Und der Schuh fürs Pferd ist sein Eisen. Wir benutzen dafür holländische Kerckhaert“, erzählt der sympathische Hufschmied. 3er bis 5er sind relativ gängig. Die Eisen, also die Pferdeschuhe, dienen dem Hufschutz vor zu viel Abrieb. Der Huf, der aus Horn besteht, ist vergleichbar mit einem Fingernagel. Das Horn wächst und muss innerhalb von Wochen vom Hufschmied und seinen Mitarbeitern beschnitten werden. Statt Nagelschere werden Hufschneidezangen genutzt, die Feilen sind Raspeln in XXL.

Ein Hufschmied muss wissen, wo beim Horn die weiße Linie verläuft, das ist der Bereich, wo er das Eisen nageln kann. Schlägt er die Nägel zu weit außen ein, möglich sind acht, genutzt werden oft nur sechs, bricht die Hornwand weg. Sind sie zu weit innen, lahmt das Pferd ziemlich rasch. „Bei Sportpferden, die zu Turnieren sollen, wäre das eine Katastrophe. Auch finanziell für mich“, gesteht der 46-Jährige aus Hartmannsdorf. Dass das nicht passiert, ein Hufschmied umfassend Kenntnisse über Pferde im Detail erhält, mit einem Blick sieht, welche Größe der Schuh haben muss, aus dem Effeff das Eisenanpassen beherrscht und auch das Vernieten kann, gibt es eine umfassende Ausbildung. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Ausbildung in einem Metall- oder ein Pferdeberuf. Dann ist ein zweijähriges Praktikum bei einem Hufschmied zu absolvieren, erfolgt ein einmonatiger Lehrgang in einer Beschlagsschule oder bei einem Hufschmied und folgt noch einmal ein vier- bis sechsmonatiger Hufbeschlags-Lehrgang, der in einer Prüfung endet. Erst wenn das alles geschafft ist, wird man staatlich anerkannter Hufschmied.

So wie Ralph Schnur, der nach seiner Ausbildung zum Anlagenbauer umsattelte, und wie jetzt André Brandt, der die ersten sechs Monate seines Praktikums bei ihm schon geschafft hat. Zum Team gehört zudem Pawel Zlatowsky, der Rennreiter in Hoppegarten war und seit 13 Jahren mit Schnur durch die Ställe zieht. Er ist es, der beruhigend mit Louis spricht. Der Wallach erhält erstmals Eisenschuhe und findet das nicht so ganz in Ordnung. Während also Schnur und Brandt dem Pferd die Eisen anpassen, wird Zlatowsky zum Pferdeflüsterer. „Ach ne, ist gut, Großer“, ist da mit tiefer Stimme und tschechischem Akzent zu hören „Es ist absolut nötig, dass man sich mit Pferden auskennt. Und zwar von der Anatomie bis zur Psychologie“, sagt André Brandt. Sein Lehrmeister fügt an: „Ein Pferd merkt genau, ob du gut oder schlecht drauf bist und nutzt das gnadenlos aus.“

An diesem Münchehofe-Tag geht alles gut. Die Pferde bleiben ruhig, treten nicht aus, zerren den Schmied weg oder heben ihn an. Im Gasofen werden die Eisen auf 800 Grad erhitzt, gerichtet und bei rund 400 Grad aufgebrannt. Es beginnt zu qualmen und zu stinken nach verbranntem Horn (wie Haare, nur in XXL), als das warme Eisen (der Hufschmied sagt nie!!! „heißes“ Eisen) auf das Horn trifft. Mit dem Schmiedehammer wird es passend bearbeitet und geformt, ehe es angenagelt wird. Die Nägel treten, so soll es sein, aus der Vorderseite wieder aus und werden vernietet. Schnur sagt dazu Schnürsenkel. Es wird nachgefeilt und Louis hat seine ersten Schuhe an den Füßen.