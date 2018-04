Scharfe Früchtchen aus Gorgast

Ulf Grieger

Gorgast (MOZ) Auf dem einstigen Sawall-Hof in Gorgast entwickeln Martin Weigelt und Stephen Zimmer ihre unter dem Firmenlogo Foodsgarden stehenden Feinkost-Gartenbaubetrieb. In Kreislaufwirtschaft bauen sie dort nachhaltig 15 Sorten Chili an.

Durch Zufall und über Freunde aus Zechin und Ortwig sind der studierte Geowissenschaftler Martin Weigelt (30) und der Betriebswirtschaftler und Firmenberater Stephen Zimmer (30) auf den Sawall-Hof in Gorgast gestoßen. „Ich habe so etwas gesucht. Eigentlich wollte ich nur die Gewächshäuser nutzen. Aber nach Gesprächen mit der Eigentümerin kamen wir überein, dass wir das gesamte Areal, das etwa einen Hektar groß ist, samt Haus kaufen können“, erzählt Weigelt, der von der Insel Rügen kommt und sich damit einen Traum erfüllt. Stephen Zimmer ist in Oxford und London aufgewachsen und hat mit seinem Kollegen in den zwei Jahren, in denen sie dort bereits wirtschaften, schon viel geschaffen.

Man sieht den Tieren und Anlagen auf dem Gehöft zunächst nicht an, dass sie Teil eines organischen Ganzen sind: Enten, Hühner, Katzen, der Hund, die Ziegen und selbst die Würmer für die Düngung der Schwarzerde Terra Preta. Die Betreiber von Foodsgarden sind keine Veganer oder Vegetarier. Ihnen liegt am Herzen, Nahrung nachhaltig zu produzieren. Dabei gehen sie nicht verträumt, sondern wissenschaftlich vor und schonen sich selbst nicht. Ihr Ansatz ähnelt dem des jungen Kurt Kretschmann, der Anfang der 1930er Jahre mit seinem Freund Herbert Marquardt von den Werkbänken der Berliner Schönhauser Allee weg in die Waldgärten von Rüdnitz bei Bernau zog, um anders, im Einklang mit der Natur, zu leben. Bekannt wurde Kretschmann später in Bad Freienwalde als Pazifist, Mulchgärtner und Naturschutzleulenvater.

Die beiden Gorgaster Chiligärtner haben viel getüftelt, um die Energiefrage zu lösen. Denn die aus Süd- und Mittelamerika stammende Chili-Pflanze braucht konstant 20 Grad Celsius. Was Sonne und Feuchtigkeit betrifft, ist sie anspruchsvoller als Tomaten. Die Lösung ist ein Biomeiler: Der große, mit Holzhäcksel und anderem Biomaterial gefüllte Behälter erwärmt in seiner Mitte Wasser auf eine Temperatur von 62,5 Grad. Dieses Wasser wird über eine 350 Meter lange Leitung, die aus alten Fußbodenheizungen stammt, in ein Erdgewächshaus geleitet, in dem die Chilis gedeihen. Der Biomeiler muss alle acht Monate erneuert werden. Die „Foodsgardener“ planen den Neubau eines größeren Meilers, der dann nur jährlich erneuert werden muss. Das warme Wasser reicht sogar noch zum Duschen.

Im Erdgewächshaus, dessen Wände mit alten Reifen verkleidet sind, die das Manschnower Autohaus von Mario Schwaß gespendet hat, herrscht ein mildes, feuchtes Klima. Die jungen Chilipflanzen, die zum Teil in ihrer wilden Urform, zum Teil zu unter Feinschmeckern geschätzten Arten Carolina Reaper oder Charapita gehören, gedeihen auf Terra Preta. Diese Schwarzerde stellen die jungen Gorgaster Gärtner selbst her. Um die nötige Düngung zu erreichen, werden spezielle Würmer gezüchtet und kultiviert, die in Pferdemist gedeihen.

Noch ist das Kreislaufsystem nicht ganz rund. Es fehlt zum Beispiel eine spezielle Wasseraufbereitungsanlage. Die entsteht derzeit mit einem kleinem Teichsystem im hinteren Garten. Das Wasser wird dort so aufbereitet, dass es Trinkwasserqualität hat, erklärt Martin Weigelt, der Hofbesuchern von nah und fern die physikalischen und biologischen Prozesse gern auch sehr detailgenau erläutert. Die von den Hühnern und den Ziegen produzierten Düngestoffe sind darin bereits einkalkuliert. Der Hund hält zuverlässig Raubtiere vom Hof fern, die Katzen sind für die Ungeziefervernichtung verantwortlich. Bienenvölker liefern die Veredlungsstoffe für Chili-Produkte wie Rapshonig mit Red Savina Chili.

Die Ende August bis Ende Oktober erntereifen Chili werden je nach Sorte mit Honig oder Salz verarbeitet. Zum einen kommt das Steinsalz aus Halle und zum anderen ist es Ostseewassersalz von der Siedmanufaktur Kiel. „Für die meisten Menschen sind die Chilis einfach nur scharf. Wer sich aber daran gewöhnt, der kann die unterschiedlichsten Aromen genießen“, erklärt Martin Weigelt.

Immer mehr Menschen interessieren sich auch dafür. Das erfährt Stephen Zimmer, wenn er mit seinem Lastenfahrrad die Produkte von Foods.garden auf dem Berliner Wittenberg-Platz oder auf anderen Märkten anbietet. „Die Leute, egal welchen Alters, kommen an den Stand und wollen alles ganz genau wissen.“