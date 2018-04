Verti auf dem Vormarsch

Andreas Wendt

Teltow (MOZ) Der größte Arbeitgeber in Teltow und das nach eigenen Angaben einzige im Land Brandenburg ansässige Versicherungsunternehmen, die Verti Direktversicherung, ärgert zunehmend die Mitbewerber. Während Allianz & Co. stagnieren, expandiert Verti, seitdem die Versicherung in spanischer Hand ist.

Emilia Pätz fühlt sich in den hellen Büroräumen in der Teltower Rheinstraße wie zuhause. Die zwölfjährige Gymnasiastin kommt aus Teltow im Landkreis Potsdam-Mittelmark und ist eine der Wenigen, die am Donnerstag beim Girl’s Day am Firmensitz des Pkw-Versicherers Personalchefin Karola Irmscher mit Fragen nur so bombardiert. „Mein Papa hat mal einen Unfall gebaut und da kam dann auch ein Gutachter von der Versicherung – mich hat das alles sehr interessiert“, erzählt sie.

Obwohl die Marke erst seit vergangenem Jahr den Namen Verti trägt, hat das Unternehmen bereits 830 000 Autos unter Vertrag und im vergangenen Jahr zehn Millionen Euro Gewinn gemacht. „Bei Pkw-Versicherungen haben wir einen Marktanteil von 1,65 Prozent“, sagt Vorstandsmitglied Christian Paul Sooth. Tendenz steigend. Nachdem die Briten mit ihrer Marke „Direct Line“ von Teltow auf den deutschen Markt vorgedrungen waren und dann an den spanischen Marktführer Mapfre verkauften, geht die Kurve steil nach oben. Sieben Prozent Wachstum im vergangenen Jahr, 310 Millionen Euro Umsatz und bald 500 Mitarbeiter am Firmensitz in Teltow – „unser Ziel ist es, profitables Wachstum zu schaffen“, betont der Vorstandsvorsitzende, José Ramon Alegre Cabrelles, ein Spanier.

60 Stellen will Verti in diesem Jahr neu besetzen und den Personalbestand in den nächsten drei Jahren nach Prognosen von Personalchefin Karola Irmscher um bis zu 15 Prozent ausbauen. Um an Fachkräfte zu gelangen, hat sich Verti jetzt nahe München niedergelassen, wo die Großen wie Allianz, Generali und Rückversicherung stagnieren und Personal entlassen. „Dort bekommen wir ausgebildete Versicherungsfachleute für die Schadensregulierung“, sagt Irmscher. Parallel dazu zieht sich Verti an der eigenen Trainingsakademie seinen Nachwuchs heran. Der Zukunftstag am Donnerstag ist ein Mittel, um für das erwartete Wachstum vorzubauen. Ein weiteres, um Mitarbeiter zu halten, ist das Betriebsklima. „Anfang Juni“, sagt Verti-Sprecherin Melanie Schyja, „ist die Gesundheitswoche.“ Kurz danach wird beim DRK Blut gespendet. Für die Beschäftigten gibt es ein Fitnessstudio, einen Massagesessel, und mehrmals in der Woche legt eine Masseurin selbst bei Verspannungen Hand an.

Den Erfolg führt Irmscher auch auf altersgemischte Teams zurück. Die Jungen lernen von den Alten an Erfahrung. Die Alten wiederum würden von den Jungen im Umgang mit sozialen Medien profitieren. Denn die Kunden kommunizieren mit Verti meist online oder am Telefon. „Digitalisierung gilt manchmal als Ausrede, nicht so viele Mitarbeiter beschäftigen zu müssen“, sagt Vorstands-Chef Cabrelles. „Für uns bedeutet das das Gegenteil, und das ist unser Erfolg.“