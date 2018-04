Drei an einem Weg

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Am 13. Mai ist Internationaler Museumstag. Es gibt ihn seit 1978. Ziel ist es, auf die Vielfalt und Bedeutung der Museen aufmerksam zu machen. In Seelow bereiten sich drei Einrichtungen gemeinsam auf dieses Ereignis vor, laden Besucher ein, einem historischen Weg zu folgen.

Wenn der Seelower Handwerksmeister Horst Seelig seine historischen Bilder präsentiert, dann sind ihm immer viele neugierige Besucher gewiss.Mehr als 90 000 Bilder hat der 80-Jährige, der seit frühester Jugend in seiner Heimstadt Seelow mit der Kamera unterwegs war, geschossen 2015 zeigte er im einstigen Schloss der Uchtenhagens in Neuenhagen bei Bad Freienwalde eine vielbeachtete Ausstellung über das kleine Ackerbürgerstädtchen Seelow. Am Museumstag wird ein Teil dieser Bilder im Schweizerhaus zu sehen sein. Zur Eröffnung der kleinen Schau um 14 Uhr ist Horst Seelig natürlich mit vor Ort. „Wir freuen uns sehr, dass diese historischen Bilder jetzt auch auf unserem geschichtsträchtigen Areal gezeigt werden“, sagt kündigt Uwe Trzewik vom Heimatverein Schweizerhaus. Am Museumstag gibt es auch Führungen. In der Scheune gibt es einen Vorgeschmack auf das Sammeltassencafé in diesem Jahr. Offiziell wird das erst am 27. Mai eröffnet und lädt dann immer sonntags ein.

Das Schweizerhaus bietet sich an diesem Tag als Abschluss einer Tour auf historischen Pfaden an. Schon zweimal haben der Geschichts- und Heimatverein Gusow-Platkow, die Gedenkstätte sowie das Schweizerhaus gemeinsam den Museumstag gestaltet. „Wir freuen uns, dass es eine dritte Auflage gibt“, so der Vorsitzende des Geschichts- und Heimatvereins Gusow-Platkow, Thomas Drewing. Mit Blick auf die Nähe zur Gedenkstätte sowie den künftigen Plänen des Vereins im Bahnhofsgebäude rücken die Akteure in diesem Jahr ein unrühmliches Jubiläum in den Fokus. 1918 endete der Erste Weltkrieg. „Er läutete eine neue Ära in der kriegerischen Auseinandersetzung der Menschheit ein“, erinnert Drewing. Der Krieg sei technisierter geworden und habe wie kaum ein anderer zuvor die Zivilbevölkerung mit betroffen. „Was vom Krieg übrig blieb“ haben die Geschichtsfreunde ihre diesjährige Ausstellung, die nur an diesem Tag im Bahnhof zu sehen sein wird, überschrieben. „Sie zeigt neben Dokumenten viele private Zeugnisse und Erinnerungsstücke aus der Zeit des Ersten Weltkrieges“, erklärt Drewing.

Als dritte Station auf dem Dreier-Weg lädt die Gedenkstätte zum Besuch. Sie wartet ebenfalls mit einer Sonderschau auf – das Nekropolen-Projekt der Berliner Studenten. „Entsprechend des Titels wollen wir Schicht um Schicht Vergessenes des Zweiten Weltkrieges frei legen“, so die Leiterin der Einrichtung, Kerstin Niebsch. Zudem werde es szenische Lesungen geben. Im Mittelpunkt stehen Frauenschicksale aus dem Oderbruch. Heike Matzer und Uwe Ballhorn begleiten den Tag musikalisch.

Die Besucher erwartet ein interessanter und abwechslungsreicher Tag. 2017 haben mehrere hundert Besucher die Angebote der „Drei an einem Weg“ genutzt. Geöffnet haben alle drei Einrichtungen von 10 bis 17 Uhr.