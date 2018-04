Reinschnuppern in soziale Berufe

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Wie gestaltet sich der Arbeitsalltag eines Altenpflegers? Worauf kommt es bei der Arbeit mit Behinderten an? Antworten darauf haben Schüler am Donnerstag anlässlich des Zukunftstages in den Einrichtungen der Stephanus-Stiftung erhalten.

„Das ist unsere Kathleen. Sie bügelt die Dienstkleidung“, blickt Heiderose Dehn in den Bügelraum im Kellergeschoss des einstigen Seniorenheimes in der Beethovenstraße, in dem sich heute ein Teil der Stephanus-Werkstätten befindet. Am Donnerstag öffnen sich dort für sieben Schülerinnen die Türen. Es ist Zukunftstag. Daran beteiligt sich die Stephanus-Stiftung und gewährt Achtklässlern der Oberschulen Bad Freienwalde, Neutrebbin und Wriezen Einblick in soziale Berufe. Heiderose Dehn ist Ergotherapeutin. Als Gruppenleiterin für den Bereich Flechten und Weben betreut sie zwölf behinderte Menschen. Am Donnerstag führt sie die Schülerinnen durchs Haus. Dem Bügelraum im Keller schließt sich wenige Meter weiter der Arbeitsbeschäftigungsbereich an. An den Tischen sitzen Mitarbeiter wie Gerhard, Bert, Udo und Monika. In der Mitte steht ein Eimer, aus dem Schilf herausragt. „Diese Gruppe ist besonders. Sie gehört fast zu den Schwächsten. Aber jeder macht noch etwas“, sagt Gruppenleiter Heiko Franz. Während Monika und die anderen Schilf abpulen, erläutert Heiko Franz, was es damit auf sich hat. „Das brauchen wir für die Insektenhotels, die wir bauen.“ Nur zwei der Mitarbeiter könnten sprechen. „Ist es da nicht schwer, sie überhaupt zu verstehen, was sie wollen“, will Elisa Mühlenhaupt, Achtklässlerin aus Schiffmühle, gleich wissen. „Natürlich“, antwortet Heiko Franz. Aber im Laufe der Zeit hätten er und seine Kollegen ein gewisses Verständnis dafür entwickelt und wüssten, was sie meinen.

Elisa Mühlenhaupt hat sich bewusst für die Teilnahme an der Exkursion der Stephanus-Stiftung entschieden. „Ich habe überhaupt keine Berührungsängste mit Behinderten“, sagt die 14-Jährige. Gern würde sie in den Sommerferien ein Praktikum in dem Bereich absolvieren. Auch Jamie Grüneberg (14) und Paula Jahncke (13), beide besuchen die Oberschule Neutrebbin, sind neugierig auf den Tag und die Ausbildungsmöglichkeiten in der Behindertenhilfe und Altenpflege. Für Fragen steht Koordinatorin Kerstin Schwandtke zur Seite. Es sei zwar nicht das erste Mal, dass die Stephanus-Stiftung am Zukunftstag mitmacht. Aber es sei das erste Mal, dass sich mehrere Einrichtungen daran beteiligen. Denn los ging die Exkursion für die Mädchen bereits am Morgen im Waldhaus und endet im Seniorenheim in der Frankfurter Straße.

„Und hier bekommt Ihr einen Überblick darüber, was unsere Mitarbeiter alles herstellen“, öffnet Heiderose Dehn, zurück in der ersten Etage, den Verkaufsraum. Angeboten werden unter anderem Keramik, Weidenkörbe, Taschen, Teppiche aus Schafwolle oder Flechtkissen. Wie Letztere entstehen, das zeigt einen Raum weiter Hannelore, eine der Beschäftigten. Und dass es nicht so einfach ist, Schafwolle auszukämmen, das stellt Leonie Jüttner (13), Schülerin der Oberschule Bad Freienwalde, fest, als sie sich selbst darin versucht.

Zum Schluss erfahren die Mädchen noch die ganz persönliche Geschichte von Thilo Stößer. Der 39-Jährige ist wegen einer Stoffwechselerkrankung vor zwölf Jahren erblindet und arbeitet seit 2013 in den Stephanus-Werkstätten. Ganz offen redet er über sein Schicksal, beantwortet die Fragen von Elisa Mühlenhaupt. „Anfangs, als es passiert ist, habe ich Probleme gehabt. Ich musste mich erst einmal selbst annehmen. Mein Leben hat sich durch die Erblindung komplett geändert“, sagt er.

Für Elisa Mühlenhaupt steht indes fest, dass sie mit Behinderten später arbeiten will. „Wenn alle mit dem Thema Behinderung anders umgehen würden, würde die Welt besser aussehen“, glaubt die 14-Jährige.

