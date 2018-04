Straftat ja, Mord auf keinen Fall

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach einem illegalen Autorennen in Berlin hatte das dortige Landgericht zwei Raser wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil kürzlich aber wieder auf. Jetzt luden Studierende der Viadrina zur Debatte über den heiklen Fall ein.

„Sie können sicher sein, dass dieser Fall schon bald prüfungsrelevant sein wird.“ Professor Thomas Bode ist in seinem Element, als er zu ungewöhnlicher Stunde – am Mittwochabend – im prall gefüllten Hörsaal in Frankfurt (Oder) referiert. Das Berliner Landgericht hätte die 24 und 26 Jahre alten Männer, durch deren Autorennen im Zentrum Berlins ein 69-jähriger Mann zu Tode kam, nie und nimmer wegen Mordes verurteilen dürfen.

Denn Mord – so der Strafrechtsexperte – setze nun einmal eine vorsätzliche Handlung voraus. Dass die beiden Männer mit der Absicht in das Rennen gegangen seien, einem Menschen das Leben zu nehmen, könne man aber nicht nachweisen. Dass das Gericht dieses Urteil trotzdem gefällt hat, liege wohl vor allem daran, dass es ein Zeichen gegen die Raserei setzen wollte. Immerhin waren die Täter mit unglaublichen 140 beziehungsweise 165 km/h über den Kudamm und die Tauent­zienstraße gerast. Und der Jeep, in dem der Rentner saß, mit dem einer der Raser auf einer Kreuzung zusammenstieß, war 70 Meter durch die Luft geflogen.

„Die ganze Handlung ist bescheuert, nicht zu entschuldigen und unbedingt mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden“, meint selbst der Rechtsanwalt Peter Zuriel, der einen der beiden Angeklagten in dem Prozess verteidigt. Aber es sei nun einmal kein Mord gewesen. Und Gerichte seien nicht dazu da, populistische Urteile zu fällen, die vielleicht dem Volkszorn entsprächen, wie es ihn auch im Falle von Kinderschändern gäbe. Sondern es gehe um die Anwendung des normativen Rechts.

Mehr als zwei Stunden wurde bei der Veranstaltung heiß diskutiert, zu der die Vereinigung „elsa“ der Jurastudenten auch einen Vertreter des Berliner Landgerichts eingeladen hatte, der aber leider kurzfristig absagte. „Das ist für uns alle ein sehr spannendes Thema, zu dem ich gerade meine Hausarbeit geschrieben habe“, befand die im achten Semester befindliche Studentin Lisa Kowalczyk.

Nachdem der Bundesgerichtshof das Urteil Ende Februar aufgehoben hat, muss sich das Landgericht in Kürze erneut mit dem Fall befassen. Eine komplizierte Lage, in der sich die Berliner Richter befinden, denn ihnen wurden mit der Urteilsaufhebung die Leviten gelesen. Der Frankfurter Staatsanwalt Joachim Sörries, von dessen Kapitalabteilung Mordfälle aus Brandenburg bearbeitet werden, sagt: „In meiner Abteilung wäre in diesem Fall nicht so wie in Berlin angeklagt worden.“