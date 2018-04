Verwaltung wird neu strukturiert

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Fachbereiche im Rathaus werden ab Mai teilweise neu strukturiert und zugeschnitten. Ein Fachbereich wird ganz aufgelöst. Betroffen ist der Bereich für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Kultur und Sport unter der bisherigen Leitung von Frank-Uwe Gerlach. Das kündigte Bürgermeister Frank Balzer am Donnerstag bei einem Pressegespräch an. Als einen Grund nannte Balzer, dass die Effizienz gesteigert werden soll.

Hintergrund dürfte aber auch sein, dass es teilweise große Unzufriedenheit gab, wie manche Bereiche verwaltet wurden. „Der Bereich Kultur und Sport war in den letzten Jahren unterbelichtet dargestellt worden“, erklärte der Bürgermeister. Vor allem von Vereinen und auch Einrichtungen hatte es Kritik gegeben. Zuletzt war auch kritisch vermerkt worden, dass es zum Tod von Peter Lein, dem langjährigen Kulturschaffenden und Chorleiter, keinerlei Reaktionen aus dem Rathaus gegeben hatte, was aus dem Fachbereich hätte kommen müssen. Kultur und Sport werden nun künftig dem Fachbereich Bürgerservice und Ordnungsverwaltung zugeordnet, deren Leiterin Martina Harz ist. Martina Harz sei schon einmal für Kultur und Sport zuständig gewesen, so Balzer. Er hoffe, dass durch diese Maßnahme auch besser konzeptionell gearbeitet werde. Ein weiterer Grund, den Fachbereich aufzulösen, beziehungsweise die einzelnen Gebiete neu zu verteilen, ist auch, dass der Bürgermeister künftig die Wirtschaftsförderung zur Chefsache machen will. Deshalb ist dieser Bereich nun dem Bürgermeister direkt untergeordnet. Der bisherige Fachbereichsleiter Frank-Uwe Gerlach wird Leiter des Bereiches Wirtschaftsmanagement. Die vier Mitarbeiter wechseln ebenfalls. Balzer kündigte an, dass die Stadt doch wieder Gespräche führen wird, um enger mit dem Investor-Center zusammenzuarbeiten. Die Zugsamenarbeit war vor einigen Jahren gestoppt worden, weil die Stadt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung sich den Mitgliedsbeitrag sparen wollte.

Der Bereich Stadtentwicklung wird dem Fachbereich Bauen und Liegenschaftsverwaltung zugeordnet, dessen Leiter Michael Reichl ist. „Stadtentwicklung passt zu Bauen und Liegenschaften“, zeigte sich der Bürgermeister überzeugt. Im Fachbereich selbst werden die Bereiche Hochbau und Tiefbau zusammengelegt. Die neuen Strukturen werden nach und nach umgesetzt. Vor allem müssen auch die Zuordnungen im städtischen Haushalt neu geregelt werden.Von Stadtverordneten gab es derweil, so Frank Balzer, schon positives Feeback.