Birkensteiner Feuer und Frühlingslauf

Meier, Margrit

Hoppegarten bei Berlin (MOZ) Am 30. April werden auf dem Bolzplatz das Birkensteiner Feuer entzündet und der Start in den Mai gefeiert. Der bunte Mix aus Kirmes mit Angeboten von Büchsenwerfen bis Karussell, einer Präsentation vieler Vereine und einem bunten Bühnenprogramm beginnt am Montag um 14 Uhr. Ehe aber ab 18 Uhr Die lustigen Rentnersleut, der Männerchor der AWO Hoppegarten, auftritt, 19 Uhr die Strausberger Showtanzgruppe zeigt, was sie kann, und am Abend dann DJ NoNo auflegt, geht es sportlich zu.

15 Uhr sollten alle auf dem Bolzplatz eintreffen, die entweder zu den Gemeindejüngsten gehören und sich der Mini Kids Olympiade stellen oder rennen wollen. Denn zur Tradition gehört der Birkensteiner Frühlingslauf, der bereits zum achten Mal ausgetragen wird. Der Treffpunkt dazu befindet sich an der Ecke Bolzplatz/Am Fließ. Es gibt für jede Altersgruppe, Start ist um 16 Uhr, entsprechend machbare Strecken. So sollen sich die Fünf- bis Achtjährigen auf 800 Metern messen, und gibt es für Kinder bis zwölf eine knapp zwei Kilometer lange Tour. Jugendliche bis 18 Jahre schaffen 3,8 Kilometer, Erwachsene ab 18, der Start ist um 17 Uhr, 5,7 Kilometer. Senioren ab 60+ steht es frei, ob sie eine, zwei, oder drei Runden drehen. Die Siegerehrung findet im Anschluss statt.

Alle Hoppegartener, die naturbelassenes Gartenholz spenden und anliefern wollen, sind am Sonnabend von 9 bis 19 Uhr auf dem Bolzplatz willkommen und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Der Veranstalter, der Verein Volksfeste Hoppegarten bittet darum, dass keine Stubben oder Holz von Rodungen angefahren wird. Vor Ort wird um eine kleine Entsorgungsspende gebeten.