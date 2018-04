Niemals auf den Rollator setzen

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Obwohl die meisten Busse und Straßenbahnen in Berlin mittlerweile barrierefrei sind, haben viele Menschen mit Einschränkungen Hemmungen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. BeimMobilitätstraining der BVG können Betroffene in stehenden Fahrzeug üben, wie man am besten ein- und aussteigt und sich während der Fahrt sichert.

Scholz ist schon lange nicht mehr alleine Bus gefahren. Seit sie einen Rollator hat, traut sie sich nicht mehr. Doch auf dem Betriebsbahnhof in Lichtenberg kann die 85-jährige Tempelhoferin gar nicht genug ein- und aussteigen. Denn dort muss an diesem Donnerstagvormittag kein Fahrplan eingehalten werden. Es gibt auch keine gehetzten Fahrgäste, die genervt sein könnten. Nur rund 30 andere Trainingskollegen mit Rollatoren, Rollstühlen, Handbikes und Blindenstöcken. In parkenden Bussen und Straßenbahnen üben sie ganz in Ruhe, worauf es ankommt, wenn man mit einer Gehilfe unterwegs ist.

Zum Beispiel auf die blaue Taste mit dem Rollstuhlsymbol. „Wenn die gedrückt wird, geht die Tür nicht mehr von alleine zu“, erklärt eine der Helferinnen. Um den Rollator auch ohne Rampe in den Bus zu hieven, muss Ingeborg Scholz den Tritthebel betätigen. „Omi, vergiss die Bremse nicht. Und hier kannst Du dich dann mit einer Hand festhalten“, rät der Enkel im Mehrzweckbereich mit den Klappsitzen. Nie im Bus auf den Rollator selbst setzen und immer nur rückwärts wieder raus, lauten zwei weitere Regeln, die Ingeborg Scholz heute mitnimmt. Denn sonst könnten beim Ausstieg die Vorderräder in die Lücke zwischen Fahrzeug und Bordstein rutschen.

Dazu sind in Berlin mittlerweile alle Busse mit Rampen für Rollstuhlfahrer ausgestattet. Bei den fast 1000 Fahrzeugen, die das Verkehrsunternehmen demnächst bestellen will, sollen sich aber auch Sehbehinderte zurechtfinden. Auf dem Betriebsgelände können Betroffene unter anderem schon mal das durchgängige Haltestangen-System ertasten, an dem sich ein Blinder bis nach hinten durchhangeln kann.

Auch auf allen Tram-Linien fahren inzwischen barrierefreie Straßenbahnen. Die 40 Tatras aus altem DDR-Bestand würden nur noch für zusätzliche Fahrten – zum Beispiel derzeit wegen der Bauarbeiten auf der Linie M17 – eingesetzt.

Wer den Bahnen mit den viel zu hohen Stufen aus dem Weg gehen will, muss nur in der Online-Fahrgastauskunft ein Häkchen unter „barrierefreie Routen“ machen. In den modernen Niederflurfahrzeugen gibt es dagegen an der ersten oder zweiten Tür einen elektrischen Hublift oder eine mechanische Klapprampe. Martin Schmidt aus Frohnau ist trotzdem nicht mehr eingestiegen, seitdem ihn eine schwere Blutvergiftung an den Rollstuhl fesselt. Hier wagt er es doch einmal. „Es ist ein bisschen eng, aber es funktioniert“, sagt der 50-Jährige, während er mit seinem 1,10 Meter langen Rolli auf dem Hublift hin- und her rangiert. „Ansonsten soll man immer mit dem Rücken zum Fahrer sitzen“, antwortet Schmidt auf die Frage, was er gelernt hat.

„Auch im Bus kann es passieren, dass man bei einer Bremsung vorne überknickt oder sogar aus dem Rollstuhl fällt“, warnt auch Gunter Haferburg. Der Mann mit der Statur eines Möbelpackers bringt seit fast zwei Jahren mobilitätseingeschränkte Fahrgäste von Tür zu Tür. Der kostenlose Begleitservice des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg soll älteren Menschen die Teilnahme am öffentlichen Nahverkehr ermöglichen. „Falls sie einen Arzttermin haben, können sie uns rund fünf Tage vorher anrufen“, erklärt Hafenburg und drückt Ingeborg Scholz einen Flyer in die Hand. Die Seniorin findet das Angebot gut, will es aber ersteinmal alleine probieren. Sie weiß ja nun, wie es geht.

Das nächste Mobilitätstraining mit Bussen findet am 31. Mai von 10 von 12 Uhr vor dem Bahnhof Zoologischer Garten statt. Gruppen sollen sich bitte im Vorfeld unter info@bvg.de oder Telefon 030 19449 anmelden. Weitere Infos und Termine unter: www.bvg.de/de/Service/Service-fuer-unterwegs/Mobilitaetshilfen