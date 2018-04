„Verunglimpfungen ärgern mich“

André Bochow

Berlin (MOZ) Auf dem Parteitag der Linken im Juni will Katja Kipping wieder für den Parteivorsitz antreten. Gemeinsam mit Bernd Riexinger, mit dem sie seit 2102 die Partei führt. Anfeindungen gibt es vom ehemaligen Parteichef Oskar Lafontaine und von der Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht, Lafontaines Frau. Mit Katja Kipping sprach Andrè Bochow

Frau Kipping, Anfang Juni wird die Linke ihren Parteitag in Leipzig abhalten. Wie würden Sie den Zustand Ihrer Partei beschreiben?

Die Partei steht gut da. Da hat sich in den vergangenen Jahren einiges entwickelt. Wir haben viele neue Mitglieder. Darunter viele junge Leute. Die verbinden mit der Linken vor allem den Einsatz dafür, dass es im Land sozialer zugeht, den konsequenten Einsatz für Frieden und Flüchtlingssolidarität, was wiederum klare Kante gegen Rechts bedeutet. Für mich sind die Begegnungen an der Basis ein Quell von Optimismus. Auch wenn die Berichterstattung über uns gelegentlich ein anderes Bild vermittelt.

Sie meinen die Berichte über parteiinterne Auseinandersetzungen. Ein Bundestagsabgeordneter schreibt von abgrundtiefem Hass in der Fraktion. Das erinnert an den Parteitag in Göttingen im Jahr 2012. Damals stand die Partei vor dem Abgrund. Ist es wieder soweit?

Nein, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Im Übrigen haben wir über die Debatte in der Fraktion Stillschweigen vereinbart. Daran halte ich mich. Aber tatsächlich gibt es eine Kontroverse, wie wir den Rechtsruck effektiv bekämpfen. Dass wir über unsere Konzepte diskutieren ist richtig und notwendig. Nur sollten sich alle an bestimmte Spielregeln halten. Zu denen gehört, dass die Partei in einem demokratischen Prozess über inhaltliche Ausrichtungen entscheidet.

Wenn wir schon bei Sahra Wagenknecht sind: Sie und Oskar Lafontaine haben Sie mehrfach persönlich angegriffen. Hat Sie das verletzt?

Manchmal schon. Was mich aber besonders ärgert ist, wenn einer inhaltlichen Diskussion ausgewichen und stattdessen auf persönliche Verunglimpfungen gesetzt wird. Dabei kann die Kontroverse in der Sache uns alle gemeinsam voranbringen, in Form von Erkenntnisgewinn.

Ist die Haltung zu Flüchtlingen der Kern Ihrer Auseinandersetzungen mit Wagenknecht?

Jedenfalls haben wir da unterschiedliche Tonalitäten. Aber viel wichtiger ist mir darauf hinzuweisen, dass es sehr viele Punkte gibt, bei denen wir einer Meinung sind.

Zum Beispiel?

Uns eint die Überzeugung, dass wir Fluchtursachen bekämpfen müssen, dass hierzulande alle vor Armut geschützt werden müssen. Dass die Mittelschicht besser gestellt werden soll. Uns eint die Angst vor der Ausweitung von kriegerischen Konflikten zu einer direkten Konfrontation der Atommächte. Und, und, und.

Auf Ihrem Parteitag soll ein Leitantrag des Parteivorstandes verabschiedet werden, der sich für offene Grenzen und Bleiberecht mehr oder weniger für alle, die es zu uns schaffen, ausspricht. Das klingt ziemlich unpopulär.

Unsere Flüchtlingspolitik besteht aus einem Dreiklang. Es geht um die Bekämpfung der Fluchtursachen. Das sind vor allem Kriege, Elend und zunehmend der Klimawandel. Wir treten für Solidarität mit Geflüchteten ein, für das Recht auf Bewegungsfreiheit.

Was ist damit genau mit dieser Formulierung gemeint?

Da geht es vor allem um das Menschenrecht auf sicherere Fluchtwege.

Statt Frontex und Schlepperbanden wollen Sie die Flüchtlinge mit Fähren abholen?

Fähren sind besser als ein mörderisches Grenzregime wie Frontex. Zehntausende sind bereits im Mittelmeer ertrunken. Das rüttelt am zivilisatorischen Kern unserer Demokratie in Europa. Auch deshalb brauchen wir legale Fluchtwege.

Den Punkt finden auch in Ihrer Partei nicht alle gut. Da gibt es mannigfache Kritik.

Darüber diskutieren wir breit u.a. auf Regionalforen. Aber zu Punkt Drei des Dreiklangs: Wir wollen eine soziale Offensive für alle. Wir haben schon 2015 darauf hingewiesen, dass die Aufnahme so vieler Menschen auch Herausforderungen schafft. Es werden mehr bezahlbare Wohnungen gebraucht, mehr Lehrkräfte an den Schulen und mehr aktive Arbeitsmarktpolitik.

Auch die Linken ringen um Wähler, die sie an die AfD verloren haben. Ist es nicht folgerichtig, dass einige in Ihrer Partei die nationale Karte spielen, um diese Wähler zurückzuholen?

Ich meine nicht, dass jemand in unserer Partei die nationale Karte spielt. Dagegen sehe ich, dass die Herrschenden darauf setzen, Menschen gegeneinander auszuspielen. Die Neoliberalen spielen Arme in Arbeit und Arme ohne Erwerbsarbeit gegeneinander aus. Die Rechten reden den Leuten ein, es müssten nur „die Ausländer abgeschoben werden“, dann gäbe es Wohlstand für alle. Für uns Linke geht es hingegen darum, gemeinsame Interessen in den Mittelpunkt zu stellen. Gemeinsame Interessen von Erwerbslosen, Migranten, Leiharbeiterinnen und Angehörigen der Kernbelegschaft. Übrigens habe ich im Bundestag festgestellt, dass die AfD in sozialen Fragen zu einer sehr großen Koalition gehört – zur ganz großen Koalition der Befürworter von Hartz-IV-Sanktionen.

Aus Saarbrücken, also wieder aus dem Hause Lafontaine/Wagenknecht, kam der Vorschlag, eine linke Sammlungsbewegung zu bilden. Sie sind dagegen?

Die Frage ist, was ist mit einer solchen Sammlungsbewegung gemeint? Die Gründungsidee meiner Partei war ja, dass wir Linke aller Art einladen, bei uns mitzumachen: Enttäuschte Sozialdemokraten, Ökos, Sozialisten und Bewegungsaktive. Das gilt heute mehr denn je. Der Vorstandsantrag steht deshalb unter dem Motto: „Partei in Bewegung“. Das bedeutet unter anderem, dass wir in Verbindung mit vielen im Land sind, die etwas verändern wollen. Wenn klargestellt wird, dass bei der Sammlungsbewegung ein konkurrierender Wahlantritt definitiv ausgeschlossen wird, dann können wir diese Kontroverse konstruktiv nach vorne auflösen.

Hinter der Idee steckt unter anderem der Wunsch aus der Zehn-Prozent-Falle herauszukommen, in der Ihre Partei feststeckt. Ist das nicht nachvollziehbar?

Absolut. Das ist auch genau der Ansatz von „Partei in Bewegung“. Wir müssen gemeinsam mehr werden. Und wir können mehr werden, wenn wir den Menschen zeigen, dass sich etwas bewegen lässt. Beispielsweise gegenüber allen, die mit uns gegen explodierende Mieten oder gegen den Pflegenotstand kämpfen wollen. Da muss man bei uns noch nicht einmal Parteimitglied werden.