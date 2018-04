„Im Sommer wieder Fahrrad“

Wolfgang Lubitzsch

Von Wolfgang Lubitzsch Am kommenden Sonntag, 6. Mai, findet im Pfarrbereich Niemegk der 4. Radwandergottesdienst statt. Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Teilnehmer auf der Zwischenstation in der Kirche in Garrey. Um 15.00 Uhr wird Lea Streisand aus Berlin in der Garreyer Kirche zu hören und zu sehen sein. Anschließend können sich die Anwesenden bei Kaffee und Kuchen im Cafe Lehmann stärken.

Lea Streisand, geboren 1979 in Berlin, studierte Neuere deutsche Literatur und Skandinavistik. Seit 2003 liest sie Geschichten auf Lesebühnen und Poetry Slams in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie schreibt für die taz und hat seit 2014 eine wöchentliche Hörkolumne auf Radio Eins.

Der Ullsteinverlag schreibt zum Buch von Lea Streisand: Wo die strahlende Lea ist, da ist das Leben – bis sie plötzlich, mit gerade dreißig, schwer erkrankt. Während ihre Freunde Weltreisen planen, aufregende Jobs antreten, heiraten, Kinder kriegen, kreisen ihre eigenen Gedanken um Krankheit und Tod. Als sie fast die Hoffnung verliert, muss Lea an ihre Großmutter Ellis denken. Ellis Heiden war Schauspielerin und Lebenskünstlerin, „eine Frau wie ein Gewürzregal“, lustig, temperamentvoll und furchtlos. In den 1940er Jahren etwa schummelte sie ihren Bräutigam, einen „Halbjuden“, in einer abenteuerlichen Aktion nach Berlin und rettete ihm damit das Leben. Auch die Nachkriegswirren, Mauerfall und Wendezeit meisterte sie mit einer umwerfend unkonventionellen Haltung zum Leben. Die Erinnerung an diese besondere Frau stärkt Lea in einer schweren Zeit den Rücken. Mit leichter Feder, Herz und Humor erzählt die Autorin Lea Streisand die Geschichte zweier unverwechselbarer, starker Frauen.