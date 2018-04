4. Radfahrergottesdienst mit Radl oder Kremser

Am kommenden Sonntag, 6. Mai, findet der vierte Radwandergottesdienst im Pfarrbereich Niemegk statt. Bei diesem Ausflug mit dem Fahrrad und dem Kremser werden die Dorfkirchen auf dem Weg besucht. Die Route führt in diesem Jahr über Boßdorf nach Garrey, Zixdorf nach Niemegk. Start ist um 12.30 Uhr an der Kirche in Niemegk. Für Teilnehmer, die sich nicht auf den eigenen Drahtesel schwingen möchten, hat Siegfried Mahlow aus Klein Marzehns in diesem Jahr wieder die Pferde angespannt. Für 10 Euro pro Mitfahrer kann der Ausflug hoch auf dem Wagen begleitet werden. Da nur eine begrenzte Anzahl Kremserplätze zur Verfügung stehen, bitte dafür bis zum 1. Mai verbindlich im Pfarrbüro Niemegk 033843/51338 anmelden. In den vergangenen Jahren lockte die Aktion über 80 Interessierte mit Drahteseln und Pferdekutsche zur Gottesdiensttour. In diesem Jahr sind die Teilnehmer um 15.00 Uhr bei der Station in der Kirche in Garrey passenderweise zu einer Lesung mit Lea Streisand aus ihrem Buch „Im Sommer wieder Fahrrad“ eingeladen.Foto: privat