Rathaus an Brückentagen geschlossen

MOZ

Frankfurt (Oder) Die Stadtverwaltung bleibt am 30. April, 1. Mai, Himmelfahrt und 11. Mai sowie Pfingstmontag geschlossen. An den Brückentagen finden auf den Friedhöfen keine Bestattungen statt. Die Friedhofsverwaltung bleibt geschlossen. Das teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit.

Die Öffnungszeiten der Schwimmhalle: am 30. April 8 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr und 16 bis 19 Uhr; am 1. Mai 9 bis 13 Uhr; am 10. Mai 9 bis13 Uhr; am 11. Mai 8 bis 11Uhr, 12 bis 15 Uhr, 16 bis 22 Uhr; am 12. Mai 9 bis 18 Uhr; am 13. Mai 9 bis 18 Uhr; am 19. Mai 9 bis 18 Uhr, am 20. Mai 9 bis 13 Uhr und am 21. Mai von 9 bis 13 Uhr.

Die St. Marienkirche ist für Besucher wie folgt geöffnet: Am 30. April 10 bis 16 Uhr, am 1. Mai 10 bis 18 Uhr, am 10. Mai 10 bis 18 Uhr und am 11. Mai 10 bis 18 Uhr. Weitere Informationen sind auch den Aushängen am Rathaus zu entnehmen.