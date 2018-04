Die Hexen sind los im Museumspark

Stephen Ruebsam

Rüdersdorf „Die vielen Gäste zu Ostern haben gezeigt, dass die Stammgäste aus der Region und Berlin von uns erwarten, dass wir unsere alljährlichen Veranstaltungen anbieten, so auch die Walpurgisnacht“, sagt Roderik Daul, Chef der sich in Liquidation befindlichen Kultur GmbH, die den Park betreibt. „Derzeit nur in Zusammenarbeit mit externen Partnern und vielen Ehrenamtlichen können wir solche Feste veranstalten.“ So werden wie der Wiesenzirkus „Bunterhund“ wieder mit Fabelwesen, Kostümen und viel Tamtam den Park bevölkern, auch die Kinder der PELLE-Musicalschule aus dem Kulturhaus sind dabei – natürlich gruselig kostümiert. Kinder, die als Besucher verkleidet kommen, nehmen an der Preisverleihung für das tollste Kostüm teil.

Ab 17 Uhr beginnt das bunte Treiben in der Heinitzstraße, wie Ostern wieder mit vielen Buden zum Schlemmen, von Spezialitäten vom Grill und aus der Pfanne. Das Magazingebäude bietet mit neuem Koch kreatives Slowfood der besonderen Art, auch vegan.

Aber es gibt natürlich auch viel Programm in dieser Nacht vor dem ersten Mai: Ab 17 Uhr beginnt das Kinderprogramm mit Musik, Hexengeschichten und Kostümprämierung, ab 18 Uhr wird das große Walpurgisfeuer entzündet. Zwei Bands sorgen für Stimmung: Die Rock-Combo „Feedback Berlin“ mit Songs von AC/DC bis ZZ Top, von Deep Purzle bis Westernhagen – und für die Schlagerfans das Duo „Atemlos“ aus Berlin mit vielen Gassenhauern. Der Showtruck vom Schlagersender RADIO B2 lockt mit vielen Aktionen, am Glücksrad von RADIO B2 winken als Gewinne Eintrittskarten für den „Schlagerhammer“ am 14./15. Juli auf der Rennbahn Hoppegarten. Vor und nach den Live-Gigs sorgt natürlich ein DJ für Stimmung. Um 22 Uhr gibt es großes Barockfeuerwerk, das die Hexentanz-Nacht einläutet, bis 1 Uhr kann in den Mai getanzt werden.

Eintritt: sechs Euro, Kinder ab sechs Jahren zahlen drei Euro