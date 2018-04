Eine Zukunft als Buchen-Hain

Gabriele Rataj

Rehfelde (MOZ) Noch grünt es um den neu errichteten zweiten Trakt der Seniorenwohnanlage an der Ernst-Thälmann-Straße erst vorsichtig. Der Berliner Investor Ägidius Stüve aber hat den Großteil der festgelegten Grünersatzmaßnahmen dort abgeschlossen. Künftig wird sie ein grüner Hingucker sein.

Den Zaun zur Straße vor den im Februar bezugsfertigen Zwei-Raum-Apartments ergänzt jetzt eine dicht gesetzte Hecke. Zwischen den Stellplätzen der fünf Seniorenwohnungen werden in ein paar Jahren vier Buchen die Autos beschatten. Weitere vier der knapp drei Meter hohen Bäume verbinden quasi die beiden, etwas voneinander entfernten Baukörper für Betreutes Seniorenwohnen.

Solche Exemplare haben auch am Ende des spitz auslaufenden Grundstücks einen neuen Standort gefunden. Zarte grüne Hälmchen legen Zeugnis von der kürzlichen Grasaussaat ab und drei große gepflasterte Ringe in der Anlage bilden den Rahmen für künftige Blumen-Kreise.

„17 der 21 geforderten Bäume habe ich jetzt gepflanzt“, fasst Ägidius Stüve zusammen und zeigt auf die verschiedenen Standorte an den Seiten, an der Sitzecke der Pflegekräfte oder in der Grünanlage zwischen den zwei separaten Baukörpern.

„Alles Hochstämme, schon richtig große Buchen“, sagt der Berliner Investor und gesteht: „Platane und Buche sind ja meine Lieblingsbäume.“ Die erste Art rufe bei manchem allerdingsallergische Reaktionen hervor, also war die Entscheidung zugunsten von Buchen gefallen.

Am liebsten hätte er alle Buchen – wie bei einer Allee – an die Straße gesetzt, erklärt der umsichtige Bauherr. Doch angesichts des knapp bemessenen Raums zum Bürgersteig hin habe er Bauchschmerzen bekommen. Gut verteilt, sollten sie aber künftig zu einer grünen Augenweide an der Ernst-Thälmann-Straße 30 heranwachsen.

Apropos grüne Insel. Dafür sorgen auch die teils hochbetagten Mieter in dem freundlich anzuschauenden flachen Komplex. Hinter dem u-förmigen Gebäudeteil schaut ein 97-jähriger agiler Senior in seiner Mietergartenecke nach dem Rechten. Das Unkrautzupfen klappt gut, nur das Hochkommen werde etwas beschwerlich, sagt er mit fröhlich klingender Stimme.

Vielleicht trifft er sich in ein paar Wochen schon nebenan in der Grünanlage mit den neuen Mietern aus den gefragten Zwei-Raum-Apartments. Dann will Ägidius Stüve die rustikale Bank, an der er gerade baut, fertig-, diese aufgestellt sowie eine Pergola mit Rosen bepflanzt haben. Der feldstein-eingefasste Durchlass für abfließendes Regenwasser passt dazu gut.

Besonders stolz ist Wirtschaftsingenieur für Bauwesen Stüve indes auf den zu allen ebenerdigen Wohneingängen führenden Gehweg ohne jeglichen Anstieg bzw. jegliches Gefälle. Trotz unterschiedlichster Geländehöhen auf dem Grundstück! Eine Differenz von insgesamt 1,3 Metern musste ausgeglichen werden – eine Herausforderung nach Maß für den Berliner. Für Bewohner wie Helmut Langer eine Labsal, wenn er mit dem Rollator einkaufen geht.