Auswärtshürde für den Tabellenführer

Detlef Nießner

Rathenow Wenn die Fußballer des FSV Optik an diesem Samstag am Ziel ihrer langen Auswärtsfahrt sind, beginnt für die Gastgeber der Mittelteil einer englischen Woche mit drei Heimspielen. Der Torgelower FC Greif trennte sich am Mittwochabend von Victoria Seelow 3:3. Am Dienstag gibt es in der Gießerie-Arena das Landespokalhalbfinale gegen des FC Hansa Rostock. Mittendrin die Partie der Greifen gegen den Oberliga-Nord-Spitzenreiter aus Rathenow. Anpfiff: 14.00 Uhr. Niemand beim FSV wird die Truppe aus Vorpommern unterschätzen, dazu ist die Erinnerung an das Hinspiel noch zu frisch. Man stemmte sich am Vogelgesang zunächst gegen einen Rückstand und schaffte kurz vor Schluss den 3:2-Siegtreffer. Man weiß um die Stärken von Torgelow. Der TFC stellt eines der erfahrensten Teams der Liga. Wer sich am Mittwoch im Internet Spielszenen gegen Seelow ansah, fiel das Tempo ihrer Angriffe auf.