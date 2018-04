Gräberpflege: Wer waren wohl die Menschen?

Memento e.V.

Die Mitglieder des Memento e.V. in Rathenow setzen sich nicht nur für die regelmäßige Pflege des historischen Friedhofs ein. Seit 2001 konnte das Torhaus - der älteste Teil des Friedhofes - saniert und Gelder für die Auferstehungskirche gesammelt werden, die in einem besonderen Stil vor rund 100 Jahren errichtet wurde. So konnte der Turm aufgesetzt und das Dach erneuert werden. Telefonischer Kontakt unter 03385/520355.