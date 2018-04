Ältere Männer in guter Gesellschaft

Simone Weber

Milow Vor knapp zehn Jahren zeichnete die Potsdamer Staatskanzlei erstmals ein im Land Brandenburg beispielhaftes Demografie-Projekt des Monats aus. Zu den bisher 100 ausgezeichneten Projekten gehört nun auch das Männerfrühstück in Milow.

„Diese Initiative hat Vorbildcharakter und ist ein echtes Erfolgsprojekt. Es verfolgt einen neuen Ansatz für eine gesellschaftliche Einbindung von älteren Menschen im ländlichen Raum“, so Martin Gorholt. „Das Männerfrühstück in Milow setzt dem demografischen Wandel, auch verbunden mit Verlust von Gemeinschaft, mit einfachen Mitteln etwas entgegen.“ Zum Frühstück am Mittwoch zeichnete der Staatssekretär das Männerfrühstück Milow als „Demografie-Beispiel des Monats“ April im Land Brandenburg aus. Dazu gab es, passenderweise, fünf Gläschen Honig aus dem Bienenstock der Staatskanzlei in Potsdam.

Am 16. November 2016 trafen sich im Gemeindezentrum Milow erstmals zehn ältere und vorwiegend allein stehende Männer zum gemeinsamen Frühstück. Mittlerweile kommen so einmal im Monat bis zu 40 Männer aus mehreren Orten der Gemeinde zusammen. Die Idee dazu entstand im Rahmen des dreijährigen Modellprojekts „Senkung der Pflegeprävalenz“. Dieses Projekt setzt auf die Verbesserung der Lebensqualität und Selbstständigkeit älterer Menschen, um so die Pflegebedürftigkeit zu senken. Mit dem Seniorenbeirat des Milower Landes wird das Männerfrühstück jeweils organisiert und vorbereitet.

Zur liebevollen Vorbereitung des Frühstücks durch die Frauen gehören auch kleine Aufmerksamkeiten, wie ein regelmäßiges „Happy Birthday“ für die Geburtstagskinder der zurückliegenden vier Wochen. Am Mittwoch gratulierte die Frühstücksrunde den Jubilaren Peter Wald und Friedrich Wilhelm Schulze. Der Bützeraner Wald wurde am 22. April 74 Jahre und der Großwudicker Schulze am 30. März 90 Jahre alt. „Ich komme jetzt zum vierten Mal zum Männerfrühstück“, so Peter Wald. „Neben dem reichhaltigen, abwechslungsreichen Frühstück und der liebevollen Bedienung schätze ich die Geselligkeit hier.“

Zum nächsten Männerfrühstück am 30. Mai treffen sich die Teilnehmer auf dem Restaurantschiff „Klapperstorch“ in Molkenberg. Die Anmeldung, auch für eine Mitfahrgelegenheit, erfolgt bis 11. Mai bei Renate Schatte, Telefon 03386/28 59 06. Am 27. Juni und zu den weiteren Terminen treffen sich die Männer wieder 9 bis 11 Uhr im Gemeindezentrumin Milow.