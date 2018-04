Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Eine 54-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Lehnitz mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Frau „mit überhöhter Geschwindigkeit“ in eine Kurve gefahren sei und dabei die Kontrolle über das Auto verloren hat. Zur Höhe des Schadens ist noch nichts bekannt.