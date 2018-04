Odin Tietsche

Zehdenick (MOZ) Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag die Münzfächer an der Tankstelle in der Zehdenicker Bahnhofstraße leergeräumt.

Laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach brachen die Diebe die Münzfächer gewaltsam auf und erbeuteten eine bislang unbekannte Summe an Bargeld. Der Schaden an den Münzfächern beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro.

Ob dieser Vorfall in Verbindung mit weiteren aufgebrochenen Münzfächern an Tankstellen in der Region in den zurückliegenden Monaten steht, wird nun von der Kripo untersucht.