Frau beißt betrunkenen Freund

Odin Tietsche

Kyritz (MOZ) Eine 25-jährige Frau, die ihrem Freund in der jüngeren Vergangenheit schon mehrfach in die Genitalien gebissen hat, ist am Donnerstagabend erneut aufgrund einer Biss-Attacke ins Visier der Polizei geraten.

Gegen 21 Uhr wurde der Freund der Frau bei der Polizei vorstellig und berichtete, dass seine Freundin erneut versucht hätte, ihn in die Genitalien zu beißen. Er konnte sie jedoch abwehren, sodass sie ihn „lediglich“ in den Oberkörper beißen konnte, wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Freitag bestätigte.

Er selbst war reichlich alkoholisiert, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Als die Polizei dann mit zu seiner Wohnung kam, war die beißfreudige Dame schon verschwunden. Die Beamten boten dem Mann daraufhin an, seiner Freundin einen 10-tägigen Wohnungsverweis zu erteilen. Dies lehnte der gepeinigte Mann jedoch strikt ab.