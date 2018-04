Eine Esskastanie für Schönwalde

Silvia Passow

Schönwalde/Glien Der 25. April ist der Tag des Baumes und einer guten Tradition folgend, pflanzte Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) auch in diesem Jahr, an diesem Tag, den Baum des Jahres, eine Esskastanie. Damit fand inzwischen das neunte Bäumchen auf dem ehemaligen Grenzstreifen zwischen Berlin und Schönwalde ein neues zu Hause.

Genau genommen stand er bereits, als Bürgermeister Oehme, unterstützt von Schönwalder Einwohnern, dem Bäumchen frisches Wasser gab. Im Anzug ist schlecht gärtnern, auch wenn er, nach eigenen Bekunden, schon so manchen Baum verpflanzt hat.

Die Esskastanie, auch Edelkastanie genannt, gehört im Gegensatz zur weiter verbreiteten Rosskastanie zur Familie der Buchengewächse und ist in Deutschland in eher südlichen Gefilden beheimatet. Sie erreicht eine Höhe von maximal 35 Metern und kann ein Alter von 500 bis 600 Jahren erreichen. Ein Baum mit Zukunft also. Erst im Alter von 20 bis 30 Jahren beginnt sie ihre Blütenpracht zu zeigen. Nach etwa 30 Jahren trägt sie dann Früchte, die berühmten Maronen. Bis zur ersten Ernte wird also noch reichlich Wasser durch den Muhrgraben fließen.

Gespendet wurde das Bäumchen durch den Schönwalder Ortbeirat Mario Bauer. „Das hat aber keine politische Bedeutung“, sagt er. Vielmehr lebt er gern in Schönwalde und das bereits seit 1985. „Ich fühle mich sehr wohl hier. Mit der Spende möchte ich einfach nur etwas zurückgeben“, sagte er. Sollte das Bäumchen nach der ausgiebigen Bewässerung gut angehen und kommende Stürme überstehen, wird er es noch lange bewundern dürfen.