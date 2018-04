Mann barfuß auf der Autobahn unterwegs

Odin Tietsche

Herzsprung (MOZ) Ein 26-jähriger Mann aus Ungarn war am Donnerstag auf der A 24 unterwegs – zu Fuß und ohne Schuhe.

Er tauchte auf dem Rasthof an der Abfahrt Herzsprung auf, die dortigen Anwesenden informierten daraufhin die Polizei. Da der Mann nur spärlich Deutsch sprechen und verstehen konnte, schalteten die Polizisten einen Dolmetscher ein. Diesem gegenüber erklärte der Ungar, dass er auf dem Weg nach Hannover sei. Die Strecke wollte er zu Fuß zurücklegen, unterwegs hatte er jedoch seine Schuhe verloren. „Seine Geschichte klang sehr eigenartig“, so das Fazit von Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Ursprünglich war er offenbar in einer Notunterkunft in Berlin untergebracht. „Dort sei er aber nach eigener Aussage bestohlen worden“, so Feierbach. Deswegen fertigten die Beamten auch eine Anzeige an. Der 26-Jährige erhielt anschließend Schuhe aus der Altkleidersammlung und setzte seinen Weg nach Hannover fort. Diesmal jedoch nicht auf der Autobahn.