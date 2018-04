Prioritätenliste erarbeitet

Helmut Augustiniak

Ketzin/Havel Die Ausschüsse für Wirtschaft und Kultur haben sich im April mit der Prioritätenliste des neuen Tourismuskonzepts für die Stadt Ketzin/Havel befasst. 36 Maßnahmen umfasst das Konzept. Zur Stadtverordnetenversammlung am 14. Mai wird die Prioritätenliste als Beschlussvorlage eingereicht. Die Umsetzung des Beschlusses obliegt dann der Stadtverwaltung, allerdings werden diverse Maßnahmen auch nur durch Dritte umzusetzen sein. Hier soll das Konzept als Ideengeber fungieren.

Eine wichtige Maßnahme ist unter anderem, dass das „Konzept zur Gestaltung des Marktplatzes“ wieder aufgegriffen wird. Die vorliegenden Vorschläge sollen dafür neu diskutiert werden. Unter dem Punkt „Verkehr“ soll der Ausbau des Radwegenetzes vorangetrieben werden. In einem Ort, der die Verbesserung von Angeboten für Touristen anstrebt, sind außerdem weitere Investitionen für Beherbergungsmöglichkeiten nötig. Neben der Verbesserung vorhandener Möglichkeiten wird der Bau eines kleinen Wellnesshotels angestrebt.

In Gesprächen mit den Ketziner Gastronomen sollen die Öffnungszeiten diskutiert werden. Besondere Aufmerksamkeit obliegt auch der Verbesserung der Gastronomie im Ortsteil Paretz. Ein Café am Schloss wäre ein Vorschlag. Dem Trend in der Veränderung der Ernährungsweise vieler Menschen sollten Gastronomen Rechnung tragen, indem auch vegetarische und vegane Speisen auf den Menükarten landen. Da Ketzin als Fischerstadt beworben wird, wäre der verstärkte Verkauf von Fischwaren wünschenswert. Ein Fischwagen könnte beispielsweise an der Havelpromenade aufgestellt werden.

Freizeit- und Kulturangebote sind im Ort schon gegenwärtig recht vielfältig. Der Radwandertag erfreut sich großer Beliebtheit. So liegt der Gedanke nahe, dieses Highlight zweimal im Jahr durchzuführen. Ebenso war der im Vorjahr zum ersten Mal durchgeführte Triathlon sehr erfolgreich. Dieses Sportangebot könnte durch gezielte Werbung erweitert und fest installiert werden.

Völlig neu im Freizeit- und Kulturangebot ist die Entwicklung eines Audioguides für die Stadt. Leider hat sich so eine Maßnahme für den historisch trächtigeren Ortsteil Paretz nicht rentiert. Begrüßt wurde in den Ausschüssen die Aufstellung einer Bücherbox vor dem Tourismuszentrum. Diese findet großen Anklang bei den Einwohnern.

Um das Tourismuszentrum erweitern zu können, muss das darin befindliche Museum ausgelagert werden. Es wird sich zukünftig in bedeutend geringerer Größe neben der Stadtbibliothek befinden und vom Heimatverein betreut werden. Das Konzept dazu soll mit den Mitgliedern des Vereins entwickelt werden. Investitionen in größerem Umfang werden in die Erweiterung des Tourismuszentrums fließen. Neben des Umbaus wird es eine Außenstelle in Paretz geben. Zusätzlich wird der Info-Pavillon an der Havelpromenade erweitert und mit mehr Sanitäranlagen ausgestattet.