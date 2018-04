5300 Polizisten in Berlin im Einsatz

dpa

Berlin (dpa) 5300 Polizisten aus Berlin und neun anderen Bundesländern sind am 1. Mai in der Hauptstadt im Einsatz, damit die vielen Feiern und Demonstrationen möglichst friedlich verlaufen. Wie in den vergangenen Jahren ist die hohe Zahl von Polizisten vor allem deswegen nötig, weil Senat und Polizei wieder mit Ausschreitungen von Linksextremisten und Autonomen in Kreuzberg rechnen. Die Situation sei vielleicht etwas schwieriger als im vergangenen Jahr, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag. Die linksextreme Szene trete einheitlicher auf, dazu käme der Kurdenkonflikt, der bei der großen linken Demonstration am Abend des 1. Mai eine Rolle spielen und die Stimmung anheizen könne.

Die neue Polizeipräsidentin Barbara Slowik kündigte an, die Polizei werde bei Straftaten „sehr konsequent“ vorgehen. Einsatzleiter der Polizei ist wie in den vergangenen Jahren der Chef der Direktion Einsatz, Siegfried-Peter Wulff.

Am Abend des 1. Mai kommt es seit 1987 meist in Kreuzberg zu Krawallen, weil Linksautonome und betrunkene Randalierer die Polizei angreifen. In den vergangenen Jahren hielt sich die Polizei anfangs zurück und griff erst bei Gewaltausbrüchen ein. Das Ausmaß der Randale ging im Lauf der Jahre zurück, ganz friedlich blieb es aber nie.