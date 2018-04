MOZ

London Das Britische Königshaus hat sein Rätsel gelüftet. Kate, Herzogin von Cambrigde, und Prinz William haben den Namen ihres Neugeborenen bekannt gegeben. Ihr drittes Kind heißt Prinz Louis Arthur Charles.

Der zweite Sohn des Paares war am Montag um 11:01 Uhr im St. Mary’s Hospital in London, geboren.

Der Junge wog zum Zeitpunkt der Geburt 3,8 Kilogramm. Der Prinz trägt nun den Titel „His Royal Highness Prince Louis of Cambridge“. Er steht in der Thronfolge an fünfter Stelle.