Auffällige Keime im Trinkwasser

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Am 25. April informierte der lokale Wasserversorger, die BRAWAG GmbH, dass an wenigen Stellen im Trinkwasserverteilungsnetz vereinzelt auffällige Keime nachgewiesen worden seien, wobei die Grenzwerte für die Gesamtkoloniezahlen eingehalten würden. "Bei den nachgewiesenen Keimen handelt es sich um coliforme Keime. Sie finden sich überall in der Natur, beispielsweise in der Erde. Es gehören aber auch Keime zu dieser Gruppe, die bei abwehrgeschwächten Menschen Krankheiten auslösen können."

Keimidentifikation und Ursachenforschung laufen, indes vermuten die Fachleute einen Eintrag von Umweltkeimen im Zusammenhang mit Bauarbeiten im Wasserwerk Mahlenzien. "Solange weitere Erkenntnisse nicht konkret vorliegen, sollten Menschen mit besonders schwachem Immunsystem bzw. mit chronischen Lungenkrankheiten rein vorsorglich das Trinkwasser nicht ohne Einschränkungen genießen. Das Gesundheitsamt empfiehlt für den oben genannten Personenkreis, das Wasser als Nahrungsmittel einmal sprudelnd aufzukochen und im Anschluss zehn Minuten abkühlen zu lassen. Alle anderen Kunden können das Trinkwasser uneingeschränkt verwenden."

Am 27. April erweiterte die BRAWAG - nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Potsdam-Mittelmark - ihre Empfehlung auf die Orte im Umland, die von der BRAWAG Wasser beziehen, also:

OT Brielow, Radewege, Briest, Lünow, Butzow, Ketzür, Mötzow, Grabow

Gemeinde Wusterwitz, Rosenau, Bensdorf,

Gemeinden Rietz, Prützke,

Gemeinden Wenzlow, Steinberg, Bücknitz, Glienicke

Menschen mit besonders schwachem Immunsystem bzw. mit chronischen Lungenkrankheiten sollen rein vorsorglich das Trinkwasser nicht ohne Einschränkungen genießen (s.o.). "Alle anderen Kunden können das Trinkwasser uneingeschränkt verwenden", heißt es.

Fragen? Tel. 03381-543653.

Über die weitere Entwicklung will die BRAWAG informieren.