Freibäder starten in die Sommersaison

dpa

Berlin (dpa) In Berlin starten die ersten großen Freibäder in die Saison. Am Samstag öffnen die Sommerbäder Wilmersdorf, Olympiastadion und Kreuzberg (Prinzenbad). Alle drei Bäder haben täglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet, wie die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mitteilten. Das Strandbad Wannsee, das traditionell bereits an Karfreitag für das Sonnenbaden die Tore öffnet, folgt am Montag mit dem Schwimmbetrieb. Das Strandbad Lübars öffnete bereits am Freitag. Am 1. Mai folgen acht weitere Sommer- und Strandbäder: Das Sommerbad Lichterfelde sowie die Strandbäder Friedrichshagen, Jungfernheide, Orankesee, Grünau, Plötzensee, Wendenschloß und Halensee. Weitere Bäder sollen am 2. Juni öffnen.

Die Staffelung der Öffnungen liegt laut einer Sprecherin der Bäder-Betriebe auch daran, dass die Hallenbäder noch geöffnet sind und das Personal dort gebunden ist. Die Bäder-Betriebe suchen nun laufend Saisonkräfte.