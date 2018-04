Eltern bekommen zu viel gezahlte Beiträge zurück

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Alle Eltern im Mühlenbecker Land, die in den vergangenen vier Jahren Kita-Beiträge gezahlt haben, können mit einer Teil-Erstattung rechnen. Damit reagiert die Gemeinde auf ein Gerichtsurteil zur Rathenower Kita-Satzung.

Bürgermeister Filippo Smaldino-Stattaus (SPD) zieht die Reißleine und verhindert mit seinem Vorschlag zahlreiche Klagen von Eltern, die ihrer Meinung nach zu hohe Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder gezahlt hatten. 650 Eltern hatten nach dem „Kita-Urteil“ vom Oberverwaltungsgericht im Mühlenbecker Rathaus eine Überprüfung ihres Beitragsbescheids beantragt. Nach Angaben von Kämmerin Kerstin Bonk hätte aus Sicht des beratenden Anwalts eine Klage der Eltern gegen die Satzung große Erfolgsaussichten. Deshalb habe der Bürgermeister aus Fairness- und Gerechtigkeitsgründen jetzt vorgeschlagen, die Satzungen rückwirkend zu ändern, die Beitragsbescheide zu überarbeiten und allen Eltern die zu viel gezahlten Beiträge zu erstatten, sagte Kerstin Bonk. Die Fraktionsvorsitzenden hätten bereits Zustimmung signalisiert.

Die Kämmerin rechnet mit einer Gesamtsumme von gut zwei Millionen Euro, die über einen Nachtragshaushalt finanziert werden soll. Dafür müssten mittelfristige Projekte zeitlich verschoben werden.

Problem der alten, damals gültigen Satzung war, dass sie bei der Beitragsberechnung auch kalkulatorische Zinsen enthielt. Das aber führte in Rathenow laut Oberverwaltungsgericht zur Unwirksamkeit der Satzung. Die Gemeinde Mühlenbecker Land hat deshalb eine neue Satzung erarbeitet. Jetzt nimmt die Kommune jedes Jahr eine halbe Million Euro weniger ein. „Vor vier Jahren gab es noch keine klaren Vorschriften, wie die Satzung zu erstellen ist“, erklärte Bonk die fehlerhafte Satzung. Nicht nur das Mühlenbecker Land sei davon betroffen. Wie hoch für einzelne Eltern die Erstattung sein wird, ist noch offen und hängt vom Einkommen ab. „Das kann im Einzelfall bis in den fünfstelligen Bereich gehen“, so Kerstin Bonk.