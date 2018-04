Tankstellen: Überfall bei Shell, Einbruch bei Star

Tilman Trebs

Oberhavel Ein maskierter Mann hat am Donnerstagabend die Shell-Tankstelle in Hohen Neuendorf überfallen. Gegen 21.40 Uhr bedrohte er eine Mitarbeiterin mit einer Pistole, forderte Geld und flüchtete schließlich mit seiner Beute in unbekannte Richtung.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Hubschrauber und Fährtenhund blieb erfolglos. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer zwischen 21 und 22 Uhr verdächtige oder flüchtende Personen gehen hat, wird gebeten, unter 03301 8510 anzurufen.

Später in der Nacht versuchten Unbekannte, in die Star-Tankstelle an der Chausseestraße in Oranienburg einzubrechen. Die Täter beschädigten einen Zaun und ein Fenster der Tankstelle. In das Gebäude selbst gelangten sie aber nicht. Die Polizei gab den Schaden mit rund 3 000 Euro an.