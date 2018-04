Ein Hauch von Golden Gate

Stefan Klug

Lissabon (MOZ) Die portugiesische Hauptstadt ist reich an Kultur, Geschichte, Nachtleben und Restaurantszene. Man kann tagelang damit zubringen, Kirchen und Kathedralen zu besichtigen, die Oberstadt - das Bairro Alto - sowie die Unterstadt - Baixa - zu erkunden oder sich durch die schier unzähligen Bäckereien und deren vorzüglichen Pastéis de Nata zu futtern. Das altehrwürdige Lissabon erfindet sich aber auch immer wieder neu, so dass es neben dem Standard-Sightseeing-Programm auch stets interessantes zu entdecken gibt.

Wobei, neu ist hier manchmal relativ. Denn die Brücke „Ponte 25 de Abril“ überspannt schon seit 1966 den Tejo. Mit ihren 2278 Metern ist sie die drittlängste Hängebrücke der Welt, über die der Verkehr sowohl auf der Straße wie auch auf der Schiene rollt. Seit September vergangenen Jahres nun gehört die Brücke, oder besser, ihr siebenter Pfeiler, zum Pflichtprogramm eines jeden Lissabon-Touristen. Inmitten von 300 000 Kubikmetern Beton ist ein Besucherzentrum entstanden, das wohl bisher einmalige Einblicke in so ein gigantisches Bauwerk wie auch Ausblicke auf selbiges und die umliegenden Stadtviertel wie Belem bietet. Der Pfeiler ist dabei gestaltet wie ein Museum. Verschiedene, natürlich meist übereinander angeordnete Räume, zeigen Modelle, Draufsichten und andere Perspektiven des Baus, der der Golden Gate Bridge in San Francisco zumindest auf den ersten Blick so ähnlich sieht. Es gibt kleine Filmchen und Bilder, die die einzelnen Entstehungsstationen zeigen.

Verbaut wurden hier neben der gigantischen Masse an Beton auch 82 000 Tonnen Stahl. Einige davon, die als Trossen das ganze Gebilde – gespannt über die fast 200 Meter hohen Pfeiler – über dem Fluss halten, wurden dabei Teil der Ausstellung. Denn im Workers-Room innerhalb des Pfeilers sind die bloßen Stahlseile, gebündelt und raffiniert angestrahlt, zu betrachten. Hier werden sie zur Kunst am Bau sozusagen. Überhaupt ist das Innere der sonst eher schmucklosen Tragekonstruktion raffiniert für die Besucher umgestaltet worden.So gibt es verspiegelte Fußböden, von denen aus man den Eindruck hat, innerhalb des Bauwerkes zu schweben. Mit Ansichten des Projektes im Profil wie auch aus der Vogelperspektive wird die wirklich gewaltige Größe der Brücke sehr sehenswert in Relation zur Umgebung gesetzt. So hangelt sich der Besucher von Etage zu Etage. Aber keine Bange, viele Treppen steigen muss niemand. Die Beförderung im Fahrstuhl ist bei den sechs Euro für das Erwachsenen-Ticket inklusive.

Auf dem Fahrbahnlevel erreicht man schließlich den sprichwörtlichen Höhepunkt der „Expêriencia Pilar 7“, wie das Projekt offiziell heißt. Denn hier gibt es eine nach außen gebaute Aussichtsplattform, die die Anwesenden sowohl dem Wetter wie auch dem Ansturm der täglich rund 150 000 vorbeifahrenden Fahrzeuge aussetzt. Schwindelfrei sollte man also schon sein. Das gilt auch für jene, die mittels einer VR-Brille zusammen mit den Technikern einen virtuellen Erkundungsgang über die gesamte Brücke machen. Zur Belohnung darf vom höchsten Punkt aus ein Foto geschossen und an die Lieben daheim gesendet werden.

Lissabon, Avenida da Índia, Pilar 7 da Ponte 25 de Abril

www.visitlisboa.com/de/experiencia-pilar-7