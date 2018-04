Ausbau der A 10 beginnt mit Vollsperrung

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Die ersten Termine für den Ausbau des nördlichen Berliner Rings stehen jetzt fest.

Bis voraussichtlich 12. Mai läuft nach Angaben der Baufirma Havellandautobahn die Baustelleneinrichtung für die erste, größere Baumaßnahme zwischen Autobahnkreuz Havelland bis zur Anschlussstelle Birkenwerder. Hier wird die A 10 ab dem 22. Mai auf einer Länge von zirka zwölf Kilometern sechsstreifig ausgebaut. Zur Vorbereitung einer veränderten Verkehrsführung – zwei Fahrspuren je Richtung auf einer Fahrbahnseite – werden zuvor Standstreifen in beiden Fahrtrichtungen abschnittsweise verbreitert. Es kann zu kurzfristigen Beeinträchtigungen aufgrund von Fahrstreifenverengungen kommen.

Im weiteren Streckenverlauf finden an beiden Richtungsfahrbahnen Rodungsarbeiten statt, die wie bisher zu keinen nennenswerten Einschränkungen führen.

Aufgrund eines Brückenabbruchs ist am Wochenende von Sonnabend, 26. Mai, 20 Uhr, bis Sonntag, 27. Mai, 14 Uhr, eine Vollsperrung der A 10 in beide Fahrtrichtungen zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Autobahndreieck Pankow erforderlich. Details dazu wurden noch nicht mitgeteilt. Vermutlichwird die Brücke am Zehnrutenweg abgerissen.