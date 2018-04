Weitere Bereiche des Geierswalder Sees für Schiffe zugelassen

dpa

Geierswalde (dpa) Das bisher gesperrte Ostufer des Geierswalder Sees und eine Fläche im Norden des Gewässers sind zukünftig für die Schifffahrt freigegeben. Dagegen bleiben die Sperrbereiche am Nordwest- und am Südwestufer weiter erhalten, teilte die Landesdirektion Sachsen am Freitag in Chemnitz mit. Auf den nunmehr freigegebenen Bereichen dürfen Fahrgastschiffe, Motorboote und andere Sportboote fahren. Die Freigabe erfolgt, sobald die entsprechende Verfügung der Landesdirektion im Amtsblatt der Gemeinde Elsterheide veröffentlicht ist.

Der See liegt auf dem Gebiet des ehemaligen Tagebaus Koschen an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg. Mit 620 Hektar Wasserfläche gehört das Gewässer zum Lausitzer Seenland.